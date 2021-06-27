27 червня українці відзначають День молоді. Факти ICTV з нагоди свята підготували тест, за яким ви можете визначити, до якого покоління належите.

Соціологи визначили шість теорій поколінь: сильних GI, покоління “мовчазних”, працьовитих бебі-бумерів, непідкорених Х, мультифункціональних Y, діджиталізованих Z.

Вчені вважають, що кожні 20-25 років у світі відбувається зміна поколінь, а також цінностей та поведінки.

Які є покоління:

Generation Item – переможці (1900-1923 рр.)

Pensioners – мовчазне покоління (1923-1943 рр.)

Baby Boomers – бебі-бумери (1943-1963 рр.)

Х – невідоме покоління (1963-1982 рр.)

Y – міленіали (1982-2000 рр.)

Z – центеніали (2000-2021 рр.)

Ці покоління відрізняються за поглядами, думками, діями, сприйняттям інформації та навіть стилем життя.

Люди однієї вікової групи об’єднується навколо спільних звичаїв, що відрізняються від звичаїв інших.

Кожне покоління переживає чотири цикли: підйом – пробудження – спад – криза.

Факти ICTV пропонують пройти тест та дізнатись, погляди якого з поколінь вам найближчі.