Вже 27-й рік поспіль в останню неділю червня українці святкують День молоді. Цьогоріч свято припадає на 27 червня.

Традиційно в цей день влаштовують концерти та святкові заходи для того, щоб молоде покоління змогло весело та безтурботно провести час.

Це свято нагадує, що варто насолоджуватися кожним моментом життя, адже молодість дуже швидкоплинна.

Сьогодні можна привітати своїх знайомих, підняти їм настрій та потішити святковою листівкою. Спеціального для цього Факти ICTV зробили ексклюзивні листівки з Днем молоді 2021.



Раніше Факти ICTV розповідали, куди піти на День молоді 2021. У це свято пройде безліч заходів, на яких можна весело та з цікавістю провести час.