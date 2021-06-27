Куди піти в Києві на День молоді: афіша заходів

Уже цієї неділі, 27 червня, в Україні відзначатимуть День молоді. У це свято пройде безліч заходів, на яких можна весело та з цікавістю провести час.

Куди піти на День молоді в Києві – читайте на Фактах ICTV.

Швидкі знайомства Speed dating

Швидкі знайомства – це цікавий експеримент для тих, у кого немає другої половинки. Побачення проходять у міні-форматі по 7 хвилин. За вечір у вас є можливість познайомитися з 10-15 людьми протилежної статі.

Можливо, серед них ви зустрінете свою людину, а якщо ні, то урізноманітните свої знайомства.

Адреса: вул. Софіївська, 14 (ресторан Carpaccio).

Час: 12.30.

Вартість: від 498 грн.

Олег Кензов

Хочете провести День молоді весело та з танцями? Пропонуємо вам відвідати концерт Олега Кензова. Обстановка по кайфу, Отвечаю, Папин бродяга – хіти, які всі чули та під які неможливо всидіти.

Адреса: Венеціанський острів, 1 (Bakkara River Party).

Час: 20.00.

Вартість: 400-1600 грн.

Stand-up b Barbeer music pub

Полюбляєте гумор? 27 числа є можливість сходити на Stand-up, на якому виступлять Іван Жорноклей, Денис Короблєв, Андрій Бережко, Ірина Гіль і Максим Давиденко.

Шоу-програма пройде двома мовами – українською та російською.

Адреса: вул. Михайла Максимовича, 4.

Час: 19.00 (тривалість-90 хвилин)

Вартість: 180-250 грн.

Фотовікенд: insta-прогулянка від InstaCafe

Для тих, хто хоче гарні фотографії в Instagram, ідеально підійде insta-прогулянка. 20 хвилин із професійним фотографом – і ваш профіль заграє новими фарбами.

Спосіб не тільки весело та цікаво провести час, а й з користю. Після фотосесії вам нададуть всі зроблені фотографії, а також дев’ять знімків обробить фотограф.

На insta-прогулянку ви можете вирушити зі своєю другою половинкою або друзями.

Адреса: Поштова площа, 3 (Річковий вокзал).

Час: 11.00.

Вартість: 799 грн.

Круїз у Межигір’ї

У День молоді можна вирушити в круїз у Межигір’ї на теплоході. На вас чекає прогулянка річкою Дніпро, проходження шлюзу та Київського водосховища. Зупинка – парк Межигір’я та прогулянка по ньому протягом 3-х годин.

Адреса: Поштова площа, 3 (Річковий вокзал, четвертий причал).

Час: 11.00 (тривалість сім годин).

Вартість: 500-550 грн.