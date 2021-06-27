Куди піти в Києві на День молоді: афіша заходів

Уже цієї неділі, 27 червня, в Україні відзначатимуть День молоді. У це свято пройде безліч заходів, на яких можна весело та з цікавістю провести час.
Куди піти на День молоді в Києві – читайте на Фактах ICTV.
Швидкі знайомства Speed dating
Швидкі знайомства – це цікавий експеримент для тих, у кого немає другої половинки. Побачення проходять у міні-форматі по 7 хвилин. За вечір у вас є можливість познайомитися з 10-15 людьми протилежної статі.
Можливо, серед них ви зустрінете свою людину, а якщо ні, то урізноманітните свої знайомства.
Адреса: вул. Софіївська, 14 (ресторан Carpaccio).
Час: 12.30.
Вартість: від 498 грн.
Олег Кензов
Хочете провести День молоді весело та з танцями? Пропонуємо вам відвідати концерт Олега Кензова. Обстановка по кайфу, Отвечаю, Папин бродяга – хіти, які всі чули та під які неможливо всидіти.
Адреса: Венеціанський острів, 1 (Bakkara River Party).
Час: 20.00.
Вартість: 400-1600 грн.
Stand-up b Barbeer music pub
Полюбляєте гумор? 27 числа є можливість сходити на Stand-up, на якому виступлять Іван Жорноклей, Денис Короблєв, Андрій Бережко, Ірина Гіль і Максим Давиденко.
Шоу-програма пройде двома мовами – українською та російською.
Адреса: вул. Михайла Максимовича, 4.
Час: 19.00 (тривалість-90 хвилин)
Вартість: 180-250 грн.
Фотовікенд: insta-прогулянка від InstaCafe
Для тих, хто хоче гарні фотографії в Instagram, ідеально підійде insta-прогулянка. 20 хвилин із професійним фотографом – і ваш профіль заграє новими фарбами.
Спосіб не тільки весело та цікаво провести час, а й з користю. Після фотосесії вам нададуть всі зроблені фотографії, а також дев’ять знімків обробить фотограф.
На insta-прогулянку ви можете вирушити зі своєю другою половинкою або друзями.
Адреса: Поштова площа, 3 (Річковий вокзал).
Час: 11.00.
Вартість: 799 грн.
Круїз у Межигір’ї
У День молоді можна вирушити в круїз у Межигір’ї на теплоході. На вас чекає прогулянка річкою Дніпро, проходження шлюзу та Київського водосховища. Зупинка – парк Межигір’я та прогулянка по ньому протягом 3-х годин.
Адреса: Поштова площа, 3 (Річковий вокзал, четвертий причал).
Час: 11.00 (тривалість сім годин).
Вартість: 500-550 грн.