Сьогодні, 27 червня, в Україні святкують День молоді. Це свято щорічно відзначають в останню неділю першого місяця літа.

Історія Дня молоді почалася ще наприкінці 1950-х років. У 2021 році святу виповнюється 63 роки.

У цей день прийнято вітати молодих людей – тих, від кого залежить майбутнє нашої країни та світу в цілому. Також ви можете привітати всіх, кого вважаєте за потрібне.

Факти ICTV підготували добірку прикольних привітань з Днем молоді.

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З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

щастить в починаннях нехай.

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Хай доля удачу на крилах несе,

хай радісним буде життя і щасливим,

що ти побажаєш — здійсниться усе,

хай шлях твій буде легким і красивим!

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Славних днів, удачі, процвітання,

нехай успіхи радують тебе частіше,

хай доля виконає усі бажання,

і подарує в це прекрасне свято щастя!

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Хай у душі цвіте весна,

та небо буде ясним.

І щоб життя твоє було,

щасливим та прекрасним,

а в серці твоїм хай завжди,

горить вогонь кохання.

І хай в цей святковий день,

здійсняться всі бажання!

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Я в день молоді веселий,

всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці

ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

ви крізь роки пронесіть.