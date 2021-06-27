Сьогодні, 27 червня, в Україні святкують День молоді. Це свято щорічно відзначають в останню неділю першого місяця літа.
Історія Дня молоді почалася ще наприкінці 1950-х років. У 2021 році святу виповнюється 63 роки.
У цей день прийнято вітати молодих людей – тих, від кого залежить майбутнє нашої країни та світу в цілому. Також ви можете привітати всіх, кого вважаєте за потрібне.
Факти ICTV підготували добірку прикольних привітань з Днем молоді.
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З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
щастить в починаннях нехай.
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Хай доля удачу на крилах несе,
хай радісним буде життя і щасливим,
що ти побажаєш — здійсниться усе,
хай шлях твій буде легким і красивим!
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Славних днів, удачі, процвітання,
нехай успіхи радують тебе частіше,
хай доля виконає усі бажання,
і подарує в це прекрасне свято щастя!
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Хай у душі цвіте весна,
та небо буде ясним.
І щоб життя твоє було,
щасливим та прекрасним,
а в серці твоїм хай завжди,
горить вогонь кохання.
І хай в цей святковий день,
здійсняться всі бажання!
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Я в день молоді веселий,
всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
завжди буде у вас час.
Силу молодості в серці
ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
ви крізь роки пронесіть.