У 2021 році 28 червня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 28 червня.
28 червня – яке сьогодні свято
28 червня в Україні відзначають День Конституції – одне з найважливіших державних свят. У цей день будуть урочисті заходи у багатьох містах держави.
У народі 28 червня вшановують пам’ять Фіта та Амоса. Цей день вважали останнім, коли можна сіяти жито для гарного врожаю.
Іменини 28 червня
Хто святкує іменини: Михайло, Семен, Федір, Григорій, Августин, Єфрем, Кіра, Лазар.
Прикмети на 28 червня
- Якщо піде дощ – погано для жита.
- Цього дня добре росте овес.
- На Фіта віряни моляться про захист худоби від напасті.
- Якщо буде велика кількість мух – чекайте гарного врожаю гречки.
Чого не можна робити 28 червня
- не можна викидати залишки зі столу;
- не можна розповідати погані сни до заходу;
- не можна кричати на когось.
До речі, День Конституції в Україні затвердили у 1996 році, цим самим скасувавши конституцію УРСР 1987 року. Історію створення та п’ять головних фактів про День Конституції України, читайте у матеріалі Фактів ICTV.