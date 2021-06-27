У 2021 році 28 червня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 28 червня.

28 червня – яке сьогодні свято

28 червня в Україні відзначають День Конституції – одне з найважливіших державних свят. У цей день будуть урочисті заходи у багатьох містах держави.

У народі 28 червня вшановують пам’ять Фіта та Амоса. Цей день вважали останнім, коли можна сіяти жито для гарного врожаю.

Іменини 28 червня

Хто святкує іменини: Михайло, Семен, Федір, Григорій, Августин, Єфрем, Кіра, Лазар.

Прикмети на 28 червня

Якщо піде дощ – погано для жита.

Цього дня добре росте овес.

На Фіта віряни моляться про захист худоби від напасті.

Якщо буде велика кількість мух – чекайте гарного врожаю гречки.

Чого не можна робити 28 червня

не можна викидати залишки зі столу;

не можна розповідати погані сни до заходу;

не можна кричати на когось.

До речі, День Конституції в Україні затвердили у 1996 році, цим самим скасувавши конституцію УРСР 1987 року. Історію створення та п’ять головних фактів про День Конституції України, читайте у матеріалі Фактів ICTV.