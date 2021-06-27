Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Яке свято 28 червня

День Конституції

У 2021 році 28 червня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 28 червня.

28 червня – яке сьогодні свято

28 червня в Україні відзначають День Конституції – одне з найважливіших державних свят. У цей день будуть урочисті заходи у багатьох містах держави.

У народі 28 червня вшановують пам’ять Фіта та Амоса. Цей день вважали останнім, коли можна сіяти жито для гарного врожаю.

Іменини 28 червня

Хто святкує іменини: Михайло, Семен, Федір, Григорій, Августин, Єфрем, Кіра, Лазар.

Прикмети на 28 червня

  • Якщо піде дощ – погано для жита.
  • Цього дня добре росте овес.
  • На Фіта віряни моляться про захист худоби від напасті.
  • Якщо буде велика кількість мух – чекайте гарного врожаю гречки.

Чого не можна робити 28 червня

  • не можна викидати залишки зі столу;
  • не можна розповідати погані сни до заходу;
  • не можна кричати на когось.

До речі, День Конституції в Україні затвердили у 1996 році, цим самим скасувавши конституцію УРСР 1987 року. Історію створення та п’ять головних фактів про День Конституції України, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Куди піти в Києві на День Конституції: афіша заходів

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка