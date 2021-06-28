28 червня в Україні відзначають День Конституції. У це свято заплановано багато урочистих заходів, на яких можна цікаво та весело провести час.
Безліч офіційних подій відбудеться у центрі Києва. Зокрема, на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради України.
Афіша на День Конституції 2021
9.00 – Національна гвардія України заступить на почесну варту біля будівлі Верховної Ради;
10.00 – церемонія підняття прапора України на площі Конституції, встановлення пам’ятного знака Тризуб;
11.00 – урочисте засідання Верховної Ради України;
12.30 – спільне фотографування на ганку Верховної Ради України;
13.00 – просвітницькі заходи;
20.00 – концерт класичної музики у виконанні естрадно-симфонічного оркестру на площі Конституції;
21.30 – світлове шоу на площі Конституції.
На урочисті заходи запросили нардепів минулих скликань, членів Асоціації народних депутатів, представників дипломатичних установ і міжнародних організацій, президента України, глав Верховної Ради та інших посадових осіб.