28 червня в Україні відзначають День Конституції. У це свято заплановано багато урочистих заходів, на яких можна цікаво та весело провести час.

Безліч офіційних подій відбудеться у центрі Києва. Зокрема, на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради України.

Афіша на День Конституції 2021

9.00 – Національна гвардія України заступить на почесну варту біля будівлі Верховної Ради;

10.00 – церемонія підняття прапора України на площі Конституції, встановлення пам’ятного знака Тризуб;

11.00 – урочисте засідання Верховної Ради України;

12.30 – спільне фотографування на ганку Верховної Ради України;

13.00 – просвітницькі заходи;

20.00 – концерт класичної музики у виконанні естрадно-симфонічного оркестру на площі Конституції;

21.30 – світлове шоу на площі Конституції.

На урочисті заходи запросили нардепів минулих скликань, членів Асоціації народних депутатів, представників дипломатичних установ і міжнародних організацій, президента України, глав Верховної Ради та інших посадових осіб.