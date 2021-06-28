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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Листівки з Днем Конституції України 2021

Листівки з Днем Конституції України 2021

День Конституції України у 2021 році святкують у понеділок, 28 червня. Це єдине свято, яке, закріплене у самій Конституції.

Ухвалення Конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і сприяло підвищенню авторитету країни в світі. Це утвердило Україну на світовій карті декократичних країн.

Тож привітайте своїх рідних та близьких з цим історичним днем становлення Конституції в Україні.

Читайте: Конституційна ніч та боротьба з комуністами: 5 фактів про День Конституції

День Конституції України 2021: привітання у листівках День Конституції України 2021: привітання у листівках День Конституції України 2021: привітання у листівках День Конституції України 2021: привітання у листівках День Конституції України 2021: привітання у листівках

День Конституції України

 Конституцію України Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина.

Куди піти на День Конституції у Києві – читайте у нашому матеріалі.

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