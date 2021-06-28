Погода на 29 червня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом Укргідрометцентру, погода 29 червня в Україні буде дуже спекотною. Зокрема, температура повітря триматиметься переважно на рівні від +25 до +28 градусів.

Синоптики наголошують, що в цей день варто надягати головний убір, щоб уникнути сонячного удару.

Водночас у центральних, західних та східних областях пройде невеликий дощ з грозою. Водночас ніч пройде спокійно та без опадів.

29 червня вдень на півдні буде температура на рівні від +27 до +29, на сході від +26 до +38, у центрі від +26 до +28, на півночі від +25 до +27, на заході від +26 до + 30. У Києві вдень очікується дощ та гроза, температура від +26 до +28.

Синоптики прогнозують, що вночі опадів не очікується. Температура триматиметься переважно на рівні від +16 до +18.

На півдні вночі температура від +15 до +17, на сході від +15 до +17, у центрі від +17 до +19, на півночі від +15 до +17, на заході від +16 до +18. У Києві вночі без опадів, температура від +17 до +19.