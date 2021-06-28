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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Символ нашої держави: Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Володимир Зеленський

28 червня громадяни відзначають 25-річчя Конституції України. Президент Володимир Зеленський привітав українців з річницею важливої законодавчої ініціативи.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

– Конституції України – 25! Вона молода, але зріла й мудра. Вона демократична й людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина.

Конституція – символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас із цим особливим святом, – наголосив президент.

Вранці 28 червня 1996 року Верховна Рада після майже доби безперервної роботи прийняла Конституцію незалежної України.

З нагоди свята в цей день заплановано багато урочистих заходів у Києві та інших містах України.

Зокрема, о 20.00 на площі Конституції у столиці розпочнеться концерт класичної музики у виконанні естрадно-симфонічного оркестру, а після нього світлове шоу.

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Фото: Офіс президента

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