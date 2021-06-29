Увечері 28 липня у небі над Києвом місцеві мешканці помітили хмару, схожу за формою на атомний гриб.

Спантеличені жителі столиці поділилися фотографіями цього явища у соціальних мережах. Думки розділилися – хтось захоплювався побаченим, інші зазначали, що це видовище доволі моторошне.

Проте насправді причин для хвилювання немає. В Укргідрометцентрі пояснили, чому хмара мала незвичний вигляд та що відбувалося у небі.

За даними синоптиків, таке явище називається Cumulonimbus incus. Це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери.

В Укргідрометцентрі зазначили, що висхідні потоки повітря не можуть подолати шар ізотермії.

Із цієї причини хмара “розтікається” у напрямку горизонтального потоку повітря.

Фото: Павел Іванов