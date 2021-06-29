Гороскоп на тиждень, з 28 червня до 4 липня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 28 червня до 4 липня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Нас очікує складний тиждень. У цей період протистояння зійдуться два руйнівники – Марс (вогонь) і Сатурн (холод). Разом вони створюють аспект ворожнечі, неприязні. У цей час можливі протиріччя і боротьба за свої межі й рамки. Найбільше цьому аспекту піддаються представники фіксованих знаків – Леви, Водолії, Скорпіони та Тельці.

Сварки цього тижня можуть виявитися тривалими. Найбільш складними і конфліктними днями будуть 28 червня, 1 липня, а також вихідні – 3 і 4 липня.

Гороскоп для Овнів

Для Овнів головне напруження цього тижня буде пов’язане з групами людей. Також будуть труднощі з заняттям улюбленою справою, можливі перешкоди, не варто наполягати на тому, що не йде саме, бо ви можете витратити багато енергії та не досягти потрібної мети. Будьте уважними з фінансами, бо витрати можуть бути необачними.

Гороскоп для Тельців

Тельців чекає боротьба за владу, позиція керівника. Дім і родина поки не є джерелами ресурсу та особливої ​​радості. Хоча ще на початку тижня можна якось закріпитися і підживитися від сім’ї. Зате з фінансами все добре, у вас виходить ухвалювати правильні рішення. Ба більше, цього тижня вас може очікувати певний дохід.

Гороскоп для Близнюків

Близнюки можуть відчути пожвавлення, зростання активності та прискорення інформаційних потоків, а це допомагає ухвалювати правильні рішення. Однак будьте обережні за кермом, в поїздках, бо можуть з’явитися якісь перешкоди. Також у цей період довкола вас можливі плітки, особливо з боку ваших близьких людей. Будьте обережні з тим, що презентуєте світу.

Гороскоп для Раків

У Раків триває місяць днів народжень. Прекрасний час для підбиття підсумків, для внутрішнього аналізу. Однак ви схильні до зайвих витрат. Загалом ресурси йдуть до вас не так радісно, ​​як раніше. Це треба пережити, тому не варто вкладати занадто багато зусиль в отримання доходу, краще трохи розслабитися і відпочити.

Гороскоп для Левів

У Левів досягають апогею конфлікти з партнерами. Ви схильні приховувати від партнера певну інформацію або свої дії, а це неодмінно помітять, і вам воно вилізе боком. Хоча у вас пожвавлюється соціальне життя, тому можна і потрібно виходити у світ. Вас чекають цікаві знайомства, але не романтичні (про них краще взагалі поки забути).

Гороскоп для Дів

У Дів ситуація в кар’єрі поки стабілізується. Ви відчуєте наближення до своїх цілей. Однак послаблюється здоров’я, а позиції ваших недоброзичливців посилюються. Зараз варто подумати про свою репутацію і про те, скільки сил ви витрачаєте заради досягнення своєї мети. Це вдалий час для усамітнення, для того, щоб привести свої думки до ладу. Не варто нариватися на зайву відповідальність або обов’язки.

Гороскоп для Терезів

Тема вашого занепокоєння може бути пов’язана з дітьми, якщо вони у вас є, а також з творчим проявом і соціальною реалізацією. Вам дуже хочеться показати свої напрацювання світу, продемонструвати те, що ви можете досягти більшого. Однак саме цього тижня не варто квапитися, краще сконцентруватися на якійсь одній задачі й вирішувати її за можливості.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви зараз ризикуєте тим, що можете втратити вагомість своєї ролі на роботі. Деякі ризикують і зовсім залишитися без роботи через те, що вашу увагу відвертають домашні питання. Будьте уважні, не перегніть палицю з відстоюванням своїх позицій, не грайтеся в керівника, якщо вам потрібно підкоритися. Проте фінансова тема не повинна вас сильно турбувати.

Гороскоп для Стрільців

Як не дивно, зараз ваша сила вдома, у рідних місцях. Це хороша можливість провести час із батьками, старшими родичами, щоб вивчити свій рід і врешті-решт намалювати своє родинне дерево. З подорожами краще почекати, бо багато перешкод і складнощів можуть вам зустрітися, особливо, якщо ви зібралися кудись далеко. Точка сили – ваші партнери. Тож можете розраховувати на сімейний відпочинок.

Гороскоп для Козерогів

Для тих, у кого є борги, це буде складний тиждень. Може гостро постати питання про повернення боргу або виплати кредиту. У цей період точно не варто брати в борг, особливо великі суми. Ваша сила зараз у тому, що ви можете покластися на близьких людей, можете знайти порозуміння з ними. Гарний час для ремонту, поліпшення свого побуту. Діти можуть принести радісні новини, але вони можуть бути із секретом. Тому доведеться розбирати якусь дитячу проблему. Загалом зараз важливо берегти сімейні стосунки, бо є велика ймовірність конфліктів.

Гороскоп для Водоліїв

Головна тема тижня – взаємини з партнерами, які можуть виставляти претензії до вас, хоча ви теж можете бути не менш непохитними. Постарайтеся втримати ті стосунки, які ви бережете. Якщо стосунки розпадаються, то відновити їх буде дуже складно. Позитивним фактором є особиста самореалізація. Також радість можуть приносити діти та улюблені справи.

Гороскоп для Риб

Рибам варто звернути увагу на здоров’я. Також може докучати вихід з ладу техніки, доведеться відновлювати її. Однак не варто починати запланований ремонт у будинку. Стосунки вдома досить рівні, ви можете запросити гостей і насолодитися приємним спілкуванням із ними.

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