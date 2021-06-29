Влітку кожен хоче мати на 100% привабливий вигляд, адже відпустки заплановані, а гардероб вже складений. До всього цього потрібна красива та стильна зачіска, але робити її можна не кожного дня.

Місяць суттєво впливає на наше здоров’я, а також на красу та ріст волосся, тож щоб стрижка була вдалою та радувала вас, необхідно обрати сприятливий місячний день.

Саме тому Факти ICTV створили докладний місячний календар стрижок на липень 2021 року.

1 липня

Це не найкращий день для зміни зачіски, якщо ви все ж таки запланували візит до перукарні, то не змінюйте стрижку, а просто пофарбуйте волосся та проведіть процедури з догляду.

2 липня

Сьогодні теж не варто стригтися, а також заплітати складні коси чи робити зачіски, адже Місяць може несприятливо вплинути на здоров’я волосся.

Натомість фарбування цього дня не заборонене.

3 липня

Це один з найнесприятливіших днів у липні для будь-яких процедур та маніпуляцій з волоссям.

Утримайтесь від походу до перукарні.

4 липня

Чудовий день для кардинальної зміни іміджу, якщо хотіли спробувати нову зачіску – саме час.

Будь-які сміливі маніпуляції із волоссям принесуть прекрасний результат і задоволення.

5 липня

Сьогодні чудовий день для спа-процедур і догляду за вашим волоссям, зміна зачіски також позитивно позначиться на вашому матеріальному становищі.

6 липня

Несприятливий день для експериментів та кардинальних змін.

Стригтися та фарбуватись по новому не варто, а от освіжити колір чи зробити гарну укладку не завадить.

7 липня

Підстригатися сьогодні не варто, а от фарбування, особливо у темні кольори, вийде вдалим та порадує вас.

8 липня

Стрижка у цей день може стати причиною погіршення стану здоров’я, а волосся почне гірше рости.

Від фарбування також краще відмовитись і просто зробити гарну зачіску.

9 липня

Не дуже гарний день для будь-яких змін у зачісці.

Хороший результат принесе лише фарбування в натуральні та неагресивні кольори, а також спа-процедури.

10 липня

Чудовий період для візиту до перукарні, нова стрижка не тільки зробить вас красивим, а й принесе удачу і додасть сил.

Фарбування також піде на користь.

11 липня

Не варто сьогодні підстригати волосся, воно може погано відростати.

Натомість фарбування та хімічні процедури будуть вдалими.

12 липня

Не найкращий день для будь-яких змін у зовнішності, фарбування та стрижка можуть засмутити вас та призвести до незадоволення зовнішністю.

13 липня

Сьогодні не варто змінювати зачіску, натомість потрібно подумати над тим, як би ви хотіли підстригтися.

Варіанти, які спливуть вам на думку сьогодні будуть дуже слушними.

14 липня

Найкращий липневий день для кардинальних змін і цілковитого перевтілення.

Стрижіться, фарбуйтесь, робіть завивку чи ламінування – усі зміни будуть вдалими та принесуть задоволення.

15 липня

Сьогодні вам кортітиме змінити щось у зачісці, але утримайтеся від цього.

Ці зміни не дадуть хорошого результату, а лише нашкодять здоров’ю волосся.

16 липня

Цього дня можна і фарбуватись, і стригтися, якщо ви думали змінити колір волосся – зробіть це сьогодні, але доповніть оздоровчими процедурами.

17 липня

Сьогодні не бажано змінювати стрижку та фарбуватись, адже зміни можуть вас розчарувати.

Краще подумайте над своїми майбутніми планами та змінами.

18 липня

Сьогодні потрібно бути вкрай обережним і не робити жодних кардинальних змін.

Якщо ви все ж таки зібрались до перукарні, то краще просто освіжити колір.

19 липня

Чудовий день, щоб змінити форму зачіски, але не найкращий для зміни кольору.

Фарбуватись можна виключно у натуральні кольори, а від радикальних змін краще відмовитись.

20 липня

Дуже несприятливий період для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Навіть оздоровчі процедури не принесуть задоволення, а можуть зашкодити.

21 липня

Не варто стригти волосся, адже зачіска може вийти невдалою.

Натомість укладка та фарбування вийдуть чудовими, також можна робити процедури з догляду.

22 липня

Чудовий день для нової стрижки, волосся швидко відросте і буде здоровішим.

Фарбування також вийде вдалим, тож можете сміливо бронювати дату в салоні.

23 липня

Дуже сприятливий період для проведення оздоровчих процедур та фарбування. Ваше волосся візьме із масок усі поживні речовини.

Водночас стрижка сьогодні не зробить вас привабливішим, а може згубно вплинути на ріст волосся.

24 липня

Чудовий момент, щоб відвідати перукаря та змінити форму вашої зачіски.

А от від фарбування краще відмовитись, колір може вийти зовсім невдалим.

25 липня

Сьогодні фарбування також не дасть очікуваного результату, натомість стрижка буде вдалою та навіть принесе удачу.

26 липня

Стрижка у цей день сприятливо вплине на ваше фінансове становище та добробут родини.

А от від фарбування краще відмовитись, щоб не зашкодити здоров’ю.

27 липня

Не потрібно проводити експерименти над волоссям, вони можуть зіпсувати вам зовнішність і настрій.

Сьогодні невдалою буде навіть укладка, тому краще обмежитись простою зачіскою.

28 липня

Підстригти волосся сьогодні — погана ідея, адже ви не тільки можете не отримати бажаного результату, а й наврочите на себе погіршення матеріального становища.

29 липня

Прекрасний день для експериментів та зухвалих рішень.

Фарбування та стрижка, які ви зробите сьогодні, привернуть до вас увагу протилежної статі та зроблять популярними.

30 липня

Не дуже сприятливий день для стрижки, натомість оздоровча маска піде на користь і додасть сил.

Фарбування у кардинально інші кольори не бажане, а освіжити колір не завадить.

31 липня

Стригтися сьогодні не варто, адже ваше волосся може втратити силу та здоров’я.

Фарбування та спа-процедури сьогодні не протипоказані.

Місячний календар на липень

Окрім зачіски Місяць суттєво впливає на здоров’я, долю та настрій людини. У якісь дні варто присвятити себе саморозвитку, а у якісь – поринути з головою у роботу.

Щоб ви могли вдало розпланувати свій місяць, Факти ICTV підготували для вас повний місячний календар на липень 2021 року.