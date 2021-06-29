Над станцією Академік Вернадський зафіксували рідкісні перламутрові хмари (ФОТО)

В Антарктиці на станції Академік Вернадський українські полярники зафіксували рідкісне явище – крижані полярні стратосферні хмари, більш відомі як перламутрові хмари.

Саме цей тип хмар сприяє руйнуванню озонового шару. Так, на їхніх поверхнях хлор набуває реактивних форм, що знищують полярний стратосферний озон.

Такі хмари складаються з кристаликів криги. Вони спостерігаються здебільшого в полярних регіонах і формуються в “сухій” стратосфері.

Над станцією Академік Вернадський зафіксували рідкісні перламутрові хмари / 3 фотографии

В Антарктиці таке рідкісне явище можна побачити переважно взимку, коли на висоті 15-27 км температура опускається до аномального рівня, що становить близько -85.

Також для появи таких хмар повинні бути наявні мінічастинки (ядра конденсації), на яких пара починає переходити в рідкий стан.

Перламутрові хмари дуже тонкі, тож вдень їх фактично не видно.

Однак під час заходу сонця, коли світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах, виникає оптичний ефект іризації, який “фарбує” хмари в різні кольори.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр