Де найбезпечніше місце в домі?
Якщо почалась пожежа, яка заблокувала вихід – вийдіть на балкон і зачиніть за собою двері. Це потрібно для того, щоб рятувальникам було легше допомогти мешканцям квартири або будинку, а вам буде легше дихати свіжим повітрям.
Якщо у квартирі немає балкону або доступ до нього відрізав вогонь, закрийте двері у ванну кімнату, наберіть повну ванну води і почніть поливати з душу двері та стіни.
На випадок війни, урагану або землетрусу вікна – ваш найбільший ворог. Краще закритись у ванній кімнаті, якщо це землетрус – тримайтеся біля капітальних стін та кутів, подалі від полиць та хитких меблів.
Куди телефонувати у випадку НС?
Універсальним є номер 101. 101 – це не тільки пожежна служба, за цим телефоном можна зв’язатись із ДСНС, тобто Державною службою надзвичайних ситуацій.
Тут вам допоможуть у випадку техногенних НС та дадуть рекомендації на випадок природних катастроф.
Куди йти у разі НС?
Потрібно вивчити карту бомбосховищ на випадок війни або терористичних актів. Ознайомитися з нею можна на сайті міської ради у вашому населеному пункті. Зазвичай бомбосховища є у старих школах, деяких житлових будівлях та лікарнях.
Знайдіть найближче до вашого дому та вивчіть найбільш безпечний маршрут, пройдіться ним у вільний час, покажіть своїм дітям та іншим членам родини.
Якщо вам повідомили про евакуацію – не запізнюйтесь і беріть із собою лише найнеобхідніші речі, як правильно зібрати тривожну валізу Факти ICTV писали раніше.
Також у вас вдома мають бути записані усі контакти ваших близьких, не тільки їхні мобільні телефони, які є у вашому смартфоні, а й телефони їхніх колег, вчителів та друзів.
Домовтесь про якийсь сигнал, який означатиме, що вам терміново треба зв’язатися, незважаючи на роботу чи навчання.
Це потрібно, щоб родина могла швидко зреагувати та зібратись у випадку НС разом.
Що повинно бути вдома на випадок НС чи війни?
Вдома у вас має бути заздалегідь підготовлена тривожна валіза, у якій є запас їжі та води на декілька днів, копії важливих документів та тривожна аптечка.
У аптечці має бути необхідний мінімум, який складається з:
- вати, бинтів та лейкопластира;
- активоване вугілля;
- жарознижувальний засіб;
- антигістамінний засіб;
- ліки проти діареї та кишкової інфекції;
- антибіотики у порошках;
- якщо ви приймаєте якісь специфічні ліки або маєте певні особливості свого здоров’я, подумайте про це заздалегідь.
Також дуже важливо слідкувати за терміном давності, раз на півроку перебирайте свою валізу, щоб не повезти в евакуацію протерміновані консерви та недійсні документи.