Потрібно вивчити карту бомбосховищ на випадок війни або терористичних актів. Ознайомитися з нею можна на сайті міської ради у вашому населеному пункті. Зазвичай бомбосховища є у старих школах, деяких житлових будівлях та лікарнях.

Знайдіть найближче до вашого дому та вивчіть найбільш безпечний маршрут, пройдіться ним у вільний час, покажіть своїм дітям та іншим членам родини.

Якщо вам повідомили про евакуацію – не запізнюйтесь і беріть із собою лише найнеобхідніші речі, як правильно зібрати тривожну валізу Факти ICTV писали раніше.

Також у вас вдома мають бути записані усі контакти ваших близьких, не тільки їхні мобільні телефони, які є у вашому смартфоні, а й телефони їхніх колег, вчителів та друзів.

Домовтесь про якийсь сигнал, який означатиме, що вам терміново треба зв’язатися, незважаючи на роботу чи навчання.

Це потрібно, щоб родина могла швидко зреагувати та зібратись у випадку НС разом.