Роботобудівельна компанія Boston Dynamics навчила сім роботів-псів Spot танцювати в унісон. Робопси виконали танець під пісню південнокорейського гурту BTS IONIQ: I’m On It.

У такт музиці руки роботів вибудовують плавну серію візерунків, створюючи для камери образ багаторукого робота-павича. Після сім робопсів розходяться, синхронізуючи свої кроки та створюючи враження обігравання танцювальних рухів.

Насправді роботи не реагують на музику, як це може здатися. В компанії Boston Dynamics повідомили, що в них вбудовані внутрішні годинники.

– Незважаючи на всі свої складні сенсори, роботи навіть не знають, що грає музика. Та їхня здатність переміщатися в просторі, не наступаючи один одному на п’яти, є результатом копіткого позиціонування та програмування, – написали на сайті Boston Dynamics.

Також у компанії розповіли, що було багато проблем, пов’язаних із впровадженням бачення хореографа, який звик працювати з людьми.

– Все потрібно було заздалегідь продумати та чітко прописати. У роботів є перевага перед людьми в тому, що вони легко відтворювані. Але в них є недолік, який полягає в тому, що ви повинні розповідати їм кожну дрібницю. Вони взагалі не імпровізують, – зазначає робототехнік Boston Dynamics Ерік Уітман.

Джерело: Boston Dynamics

Фото: скрін із відео Spot’s On It