Гороскоп сумісності знаків зодіаку в ліжку (сексі)

До Дня святого Валентина, який відзначають щорічно 14 лютого, не зайвим буде згадати, якими бувають знаки зодіаку в ліжку, а також перевірити свою сумісність за гороскопом.

Гороскоп сумісності знаків зодіаку в сексі склала астролог склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Планети Сонячної системи постійно рухаються та утворюють певні поєднання. Є Сонце і Місяць, дванадцять знаків зодіаку і вісім планет. Венера і Марс – дві планети, що мають вплив на захоплення, кохання і пристрасті.

Цей гороскоп має винятково ознайомчий характер і заснований на характеристиках типових представників знаків зодіаку.

Початком всього зодіаку, є Овен, вогненний знак – перший імпульс, спалах, іскра. Його порив безпосередній, сміливий і рішучий, але недовговічний. Швидко захоплюється, але так само швидко холоне до партнера. Хороша сумісність у Овна з представниками знаків стихії вогню (Овен, Лев і Стрілець), а також з повітряними знаками (Близнюки і Водолій). Вони ідеально підійдуть Овну за темпераментом, посилюватимуть його пристрасть, стимулюватимуть розвиток творчих талантів, а це сприяє гармонії в інтимній сфері.

Тельці прагнуть до довгострокових взаємин, постійності і стабільності в особистій сфері. Секс для Тельців життєво необхідний, завдяки цьому вони накопичують в собі енергію, а потім її матеріалізують. Тельцям потрібна романтика, краса і гармонія, різноманітність кольорів, фарб, запахів, відчуттів. Форма, дотик, визначення свого ставлення до партнера і є прояв Тельця. Задоволення в інтимному житті Тельці знаходять з представниками стихії Землі – Тельцем, Дівою, Козерогом і стихії Води – Рак і Риби.

Інтимні стосунки Близнюки починають швидко, особливо якщо партнер – вібруюче Повітря (Близнюки, Терези, Водолій) або іскристий Вогонь (Лев, Стрілець). З представниками цих знаків зодіаку, встановлюються міцні зв’язки, захоплення. Сексуальні прихильності вільні і різноманітні, що дає Близнюкам оптимізм, силу, впевненість і рішучість. Такі стосунки Близнюки будуть утримувати, проявляти гнучкість і готовність віддавати партнеру навіть більше, ніж отримують.

Рак в інтимних стосунках прагне до максимального наповнення енергією та теплом. Водна стихія знаку Рака чиста, тому представники цього знаку нерозривно пов’язують сексуальні і сімейні стосунки, їх мета – розвиток і поява дітей. За сексуальним темпераментом ідеально підходять представники земної стихії – Телець і Діва, а також знаки стихії Води – Рак, Скорпіон, Риби. Разом з одним з таких партнерів, Рак створить ідеальні умови для життя, розмноження і розвитку, а сексуальне життя – яскраве і гармонійне.

Лев вимагає прив’язаності, несе відповідальність за партнера, одразу ставить блискучі цілі і визначає перспективи інтимних взаємин, мотивується коханням і сексом. Сонце Лева світить яскраво, у нього все має бути на високому рівні, надовго утримує тепло інтимних взаємин. За темпераментом підходять представники вогненної стихії – Овни, Стрільці. Представники свого знаку у сексі підходять, але виникають складнощі. Знаки Повітря – Близнюки і Терези забезпечать його потребу бути у центрі уваги, інтимні стосунки будуть яскравими, а це необхідно Леву для відчуття внутрішньої сили.

Діва – знак стихії Землі, прагне зберегти гармонійні інтимні стосунки, найоптимальнішим та найпрактичнішим способом, часом, забуваючи про романтику. Представники знаків Діви, Тельця і ​​Козерога, розуміють важливість знань і навичок, приймають системність Діви в сексуальній сфері, тому особисті стосунки з представниками земної стихії, для Дів виявляться задовільними. Скорпіони і Раки – знаки стихії Води, допомагають Діві в адаптації до навколишнього світу. За підтримки одного з них, Діва створить сприятливі умови для життя, підготує новий етап взаємин, розкриє свою природну м’якість і романтичність.

Терези – повітряна стихія, сама назва тонко передає характеристику знаку зодіаку, визначає поняття про те, що вважається нормою в усіх сферах життя, зокрема – в сексуальній. Прекрасна сумісність у Терезів із Близнюками і Водоліями – інтелектуальний інтерес слугує основою інтимних стосунків. З представниками свого знаку стосунки до стадії близьких можуть і не дійти, тому що від довгих коливань зникає взаємний інтерес. Вогненні Леви або Стрільці зваблять своєю упевненістю і чуттям, тому Терези дозволять їм взяти ініціативу у свої руки.

Скорпіон в інтимному житті, у сфері внутрішніх емоцій, відчуттів прагне знайти суть, глибоку причину зв’язку з партнером. Є схильність доводити стосунки до крайніх проявів почуттів. Отримати задоволення Скорпіону допоможуть представники свого знаку, а також Раки і Риби. Водні знаки зодіаку здатні тонко відчувати настрій партнера, стан навколишнього світу, а це саме те, що потрібно Скорпіону – щоб розуміли його без слів. Діви і Козероги здатні привести внутрішній стан Скорпіона в норму, зможуть зрозуміти і прийняти його суперечливий характер і бажання.

Стрілець – це символ Вогню: романтика, неосяжні простори, де немає кордонів, і ніщо не стримує пристрасть. Овни, Леви і Стрільці зможуть отримати заряд оптимізму і задоволення поруч з партнером – Стрільцем. Представники вогненних знаків зодіаку допомагають один одному наповнитися внутрішнім світлом, енергією, яка дозволить зважитися на щось нове в сексуальних стосунках. Повітряні знаки – Терези і Водолії, підтримують захоплення Стрільця, допомагають йому більш вільно дивитися на інтимні взаємини, насолоджуватися моментом і не обмежувати себе зобов’язаннями.

Козеріг – це знак стихії Земля. Він уособлює зосередженість, зібраність, обмеження. Представники водних знаків – Риби і Скорпіони здатні розтоплювати лід (Козеріг – це холодна земля, висушена) м’яко, терпляче і ніжно. Це ті варіанти, в яких чуттєвий бік життя Козерога може скластися гармонійно. З Дівами і Тельцями можуть, з часом, розвинутися інтимні стосунки. Козерогові з Козерогом складно до кінця розкритися, але загалом, сексуальна сумісність є.

Водолій знає нервові центри, також у нього є еротична інтуїція. Завжди спрямований до нового, готовий на авантюри та екстремальні пригоди. Партнеру дає підтримку, натхнення, безмірну турботу. У сексуальній сфері нічого не заперечує, все на вищому рівні, все з хорошими намірами. Любовні стосунки легко переходять у дружні і навпаки. Нудно з Водолієм не буде, ба більше, якщо партнер є представником повітряної стихії – Близнюки, Терези, Водолій або вогненної стихії – Овен і Стрілець.

У Риб непередбачуваний темперамент, як у повсякденному житті, так і в сексі. Вони мають безмежний потенціал. Риби – це знак стихії Води, яка все змішує, з’єднує, живить. Сексуальне життя сприяє творчому натхненню, інтуїтивному осяянню. Тельців і Козерогів енергія Риб відроджує, надихає, але успіх і довгостроковість цього зв’язку залежить від них, тому Тельці і Козероги повинні взяти на себе домінуючу функцію. Раки, Скорпіони і Риби будуть посилювати фантазію Риб, стосунки можуть бути дуже яскравими і красивими. З таким партнером вони зможуть бачити навколишній світ у всьому багатстві його краси, романтики і гармонії.

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Любовний гороскоп

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