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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 29 червня

Яке свято 29 червня

У світі 29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, який був заснований на Генасамблеї ООН в 2016 році.

Віряни вшановують пам’ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Вважається, що до цього дня селяни повинні були завершити висадку овочів та фруктів.

29 червня – яке сьогодні свято

Західні християни відзначають День святих апостолів Петра і Павла.

А Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics) відзначають у всьому світі.

Вирубка лісів, внаслідок чого змінюється світ тварин, грибів, мікроорганізмів, а також зміна мікроклімату загрожує планеті. Виходом з такої ситуації може бути оголошення здебільшого тропіків заповідними, проте це створить великі труднощі для економіки окремих країн.

Прикмети на 29 червня

  • Помітили вранці росу на траві, то день буде ясним.
  • Роса на вікнах до дощу.
  • Якщо птахи низко літають, то це до зливи.

Що не можна робити 29 червня

  • Не варто думати про погане та бажати зла навколишнім.
  • Не зловживайте жирною їжею.
  • Не ходіть босоніж травою.
  • Не відвідуйте людні місця.

Іменини на 29 червня

Павло, Петро, Михайло, Тихон святкують в цей день свої іменини.

Попри те, що у другому літньому місяці додаткових вихідних в українців не буде, свята у липні 2020 ніхто не скасовував. Загалом працювати доведеться 23 дні, а от на відпочинок залишиться тільки вісім днів.

Крім офіційних та неофіційних свят, у липні православні християни відзначатимуть день Петра і Павла, який припадає на 15 число.

Фото: Dreamstime

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