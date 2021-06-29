У світі 29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, який був заснований на Генасамблеї ООН в 2016 році.
Віряни вшановують пам’ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Вважається, що до цього дня селяни повинні були завершити висадку овочів та фруктів.
29 червня – яке сьогодні свято
Західні християни відзначають День святих апостолів Петра і Павла.
А Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics) відзначають у всьому світі.
Вирубка лісів, внаслідок чого змінюється світ тварин, грибів, мікроорганізмів, а також зміна мікроклімату загрожує планеті. Виходом з такої ситуації може бути оголошення здебільшого тропіків заповідними, проте це створить великі труднощі для економіки окремих країн.
Прикмети на 29 червня
- Помітили вранці росу на траві, то день буде ясним.
- Роса на вікнах до дощу.
- Якщо птахи низко літають, то це до зливи.
Що не можна робити 29 червня
- Не варто думати про погане та бажати зла навколишнім.
- Не зловживайте жирною їжею.
- Не ходіть босоніж травою.
- Не відвідуйте людні місця.
Іменини на 29 червня
Павло, Петро, Михайло, Тихон святкують в цей день свої іменини.
Попри те, що у другому літньому місяці додаткових вихідних в українців не буде, свята у липні 2020 ніхто не скасовував. Загалом працювати доведеться 23 дні, а от на відпочинок залишиться тільки вісім днів.
Крім офіційних та неофіційних свят, у липні православні християни відзначатимуть день Петра і Павла, який припадає на 15 число.