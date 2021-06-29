У світі 29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, який був заснований на Генасамблеї ООН в 2016 році.

Віряни вшановують пам’ять Святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Вважається, що до цього дня селяни повинні були завершити висадку овочів та фруктів.

29 червня – яке сьогодні свято

Західні християни відзначають День святих апостолів Петра і Павла.

А Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics) відзначають у всьому світі.

Вирубка лісів, внаслідок чого змінюється світ тварин, грибів, мікроорганізмів, а також зміна мікроклімату загрожує планеті. Виходом з такої ситуації може бути оголошення здебільшого тропіків заповідними, проте це створить великі труднощі для економіки окремих країн.

Прикмети на 29 червня

Помітили вранці росу на траві, то день буде ясним.

Роса на вікнах до дощу.

Якщо птахи низко літають, то це до зливи.

Що не можна робити 29 червня

Не варто думати про погане та бажати зла навколишнім.

Не зловживайте жирною їжею.

Не ходіть босоніж травою.

Не відвідуйте людні місця.

Іменини на 29 червня

Павло, Петро, Михайло, Тихон святкують в цей день свої іменини.

Попри те, що у другому літньому місяці додаткових вихідних в українців не буде, свята у липні 2020 ніхто не скасовував. Загалом працювати доведеться 23 дні, а от на відпочинок залишиться тільки вісім днів.

Крім офіційних та неофіційних свят, у липні православні християни відзначатимуть день Петра і Павла, який припадає на 15 число.