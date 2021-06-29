В останній день першого місяця літа, 30 червня, відзначають День спостереження за метеоритами, Міжнародний день боротьби зі сколіозом та День парламентаризму.
Факти ICTV розкажуть, які ще свята випадають у цю середу, а також, які прикмети та заборони є цього дня.
Яке свято 30 червня
Зокрема, у середу святкують Міжнародний день астероїда.
6 грудня 2016 року ООН створила це свято. Його мета – підвищення обізнаності громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами.
Також відзначають День соціальних мереж.
Свято присвячене активному використанню таких соцмереж, як Google, Facebook, Instagram тощо.
У 2010 році цей день запровадила компанія Mashable. Свято відзначають активністю в соцмережах: пишуть пости, публікують селфі або цікаве відео, а ще влаштовують оригінальний захід — зустріч із віртуальними друзями в реальному житті.
Іменини 30 червня
Цього дня святкують день ангела Кирило, Максим та Микита.
Прикмети на 30 червня
- якщо ввечері, після дощу, є веселка – протягом тижня буде спокійна погода;
- якщо у ніч на 30 червня йтиме гроза, то цілий день буде без опадів;
- якщо вранці не буде роси – увечері піде рясний дощ;
- якщо на поверхні ґрунту з’явилися дощові черви – це до злив.
Що не можна робити 30 червня
- провокувати конфлікти;
- скаржитися на нещастя у своєму житті;
- виходити з дому без нагальної потреби;
- зловживати шкідливою їжею та алкоголем.