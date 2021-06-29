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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Яке свято 30 червня

Яке свято сьогодні

В останній день першого місяця літа, 30 червня, відзначають День спостереження за метеоритами, Міжнародний день боротьби зі сколіозом та День парламентаризму.

Факти ICTV розкажуть, які ще свята випадають у цю середу, а також, які прикмети та заборони є цього дня.

Яке свято 30 червня

Зокрема, у середу святкують Міжнародний день астероїда.

6 грудня 2016 року ООН створила це свято. Його мета – підвищення обізнаності громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами.

Також відзначають День соціальних мереж.

Свято присвячене активному використанню таких соцмереж, як Google, Facebook, Instagram тощо.

У 2010 році цей день запровадила компанія Mashable. Свято відзначають активністю в соцмережах: пишуть пости, публікують селфі або цікаве відео, а ще влаштовують оригінальний захід — зустріч із віртуальними друзями в реальному житті.

Іменини 30 червня

Цього дня святкують день ангела Кирило, Максим та Микита.

Прикмети на 30 червня

  • якщо ввечері, після дощу, є веселка – протягом тижня буде спокійна погода;
  • якщо у ніч на 30 червня йтиме гроза, то цілий день буде без опадів;
  • якщо вранці не буде роси – увечері піде рясний дощ;
  • якщо на поверхні ґрунту з’явилися дощові черви – це до злив.

Що не можна робити 30 червня

  • провокувати конфлікти;
  • скаржитися на нещастя у своєму житті;
  • виходити з дому без нагальної потреби;
  • зловживати шкідливою їжею та алкоголем.

Фото: Depositphotos

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