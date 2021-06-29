День Петра і Павла – це важливе свято у церковному календарі. Християни православної віри відзначають його 12 липня, а католики – 29 червня.

Апостоли Петро і Павло були одними з основоположників християнства та входили у найближче коло Ісуса Христа. Вони прийняли мученицьку смерть, але при цьому залишалися вірними Богу до кінця своїх днів.

Петро був розіпнутий на хресті головою вниз через те, що він першим з апостолів прийшов до гробу Спасителя і вдостоївся побачити воскреслого Ісуса. А Павлу відтяли голову за поширення Христової віри по всьому світу.

Появу свята пов’язують із днем перенесення їх мощів у Римі, що відбулося саме 12 липня (29 червня за старим стилем).

Традиції свята Петра і Павла

До свята Петра і Павла прийнято дотримуватися посту, який має на меті очистити душу та тіло людини. Він починається через тиждень після Трійці й закінчується 12 липня.

Перед початком свята варто прибрати власну оселю та приготувати мандрики – пончики з сиру. Вважається, що саме їх їли Петро і Павло, коли подорожували світом.

В цей день прийнято ходити до церкви, де під час служби згадують діяння апостолів.

Також у свято радять уникати сварок та конфліктів. Варто запросити до столу друзів та близьких родичів.

У день Петра і Павла потрібно відкласти всю фізичну роботу. Не можна вишивати, в’язати, різати і займатися іншим рукоділлям.

Заборонено одружуватися, оскільки вважається, що шлюб не приведе ні до чого хорошого.

Свято має особливе значення для рибалок, тому що апостол Петро сам був рибалкою і вважається їх покровителем.

Раніше люди влаштовували гучні гуляння, ярмарки та концерти на честь свята апостолів.

Прикмети на День Петра і Павла

У народі кажуть, що холодна погода на свято Петра і Павла означатиме бідний врожай, а дощова погода – хороший врожай.

Якщо на свято буде спекотно, то Різдво буде морозним.

Якщо зозулі мовчать за тиждень до Дня Петра і Павла, то зима настане рано. А якщо зозулі співають через тиждень після дня Петра і Павла, то зима буде пізньою.