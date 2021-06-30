У другому місяці літа багато власників прекрасних імен відзначать свій день ангела. Серед чоловіків свої іменини відсвяткують Павло, Артем, Костянтин, Іван, Василь, Сергій, Андрій, Григорій, Петро, ​​Антон та інші.

Водночас серед дівчат день ангела у липні святкують Інна, Ольга, Олена, Ангеліна, Василіса та інші чарівні представниці прекрасної статі.

Деякі люди помилково вважають, що день ангела – те ж саме, що і день народження. Однак це не так – насамперед це пов’язано з поклонінням християнським святим.

У кожної людини днем ангела вважається дата, коли православні традиційно згадують мучеників з таким самим ім’ям. Водночас святий, якого стосується цей день, стає ангелом-хранителем для своїх тезок.

Найчастіше іменини відзначають декілька разів на рік, чого не можна сказати про день народження. Також раніше дітям підбирали ім’я залежно від того, якого мученика вшановують у цей день.

У липні обов’язково потрібно привітати своїх знайомих з днем ​​ангела. Факти ICTV підготували список чоловічих та жіночих іменин у липні за церковним календарем.

Чоловічі та жіночі іменини у липні