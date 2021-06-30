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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Іменини у липні 2021 – хто та коли святкує день ангела

Іменини у липні 2021 – хто та коли святкує день ангела

У другому місяці літа багато власників прекрасних імен відзначать свій день ангела. Серед чоловіків свої іменини відсвяткують Павло, Артем, Костянтин, Іван, Василь, Сергій, Андрій, Григорій, Петро, ​​Антон та інші.

Водночас серед дівчат день ангела у липні святкують Інна, Ольга, Олена, Ангеліна, Василіса та інші чарівні представниці прекрасної статі.

Деякі люди помилково вважають, що день ангела – те ж саме, що і день народження. Однак це не так – насамперед це пов’язано з поклонінням християнським святим.

У кожної людини днем ангела вважається дата, коли православні традиційно згадують мучеників з таким самим ім’ям. Водночас святий, якого стосується цей день, стає ангелом-хранителем для своїх тезок.

Найчастіше іменини відзначають декілька разів на рік, чого не можна сказати про день народження. Також раніше дітям підбирали ім’я залежно від того, якого мученика вшановують у цей день.

У липні обов’язково потрібно привітати своїх знайомих з днем ​​ангела. Факти ICTV підготували список чоловічих та жіночих іменин у липні за церковним календарем.

Чоловічі та жіночі іменини у липні

  • 1 липня – Леонтій, Василь, Віктор, Олександр, Сергій.
  • 2 липня – Іоанн, Іван, Ян, Паїсія, Марія, Тимофій.
  • 3 липня – Інна, Міна, Андрій, Никифор, Гліб, Єлисей, Римма.
  • 4 липня – Юліана, Антоній, Анастасія, Василина, Георгій, Павло.
  • 5 липня – Євсевій, Феодор, Григорій.
  • 6 липня – Святослав, Анна, Артемій, Василиса, Богдан, Максим, Володимир.
  • 7 липня – Іоанн, Антон, Іван, Микита, Яків.
  • 8 липня – Єфросиній, Февронія, Никон, Петро, ​​Давид.
  • 9 липня – Давид, Георгій, Денис, Павло, Петро, ​​Тихон.
  • 10 липня – Самсон, Іоанн, Ян, Юлій, Честер, Клава, Марія, Анастасія, Анна, Мар’яна, Владислав.
  • 11 липня – Кіра, Іоанн, Сергій, Герман.
  • 12 липня – Петро, ​​Павло, Григорій.
  • 13 липня – Євген, Дмитро, Микола.
  • 14 липня – Косма, Даміан, Ангеліна, Никодим.
  • 15 липня – Фотій, Іувеналій.
  • 16 липня – Костянтин, Олександр, Анатолій, Філіп, Антоній, Василь.
  • 17 липня – Андрій, Микола, Олексій, Марія, Анастасія.
  • 18 липня – Анафасій, Сергій, Єлисавета, Варвара.
  • 19 липня – Сисой, Іуліанія, Феодора.
  • 20 липня – Єфросинія, Євангеліє, Киріак, Форма, Акакія, Євдокія.
  • 21 липня – Валерій, Павло.
  • 22 липня – Панкратій, Гавриїл.
  • 23 липня – Євменій, Парфеній, Антоній, Петро, ​​Стефан.
  • 24 липня – Євфимія, Ольга, Олена, Кіндей.
  • 25 липня – Прокла, Іларія, Михайло, Феодор, Іоан, Вероніка.
  • 26 липня – Гавриїл, Стефан, Степан, Микола, Михайло, Вікторія, Дар’я.
  • 27 липня – Акила, Стефан, Іоанна, Никодим, Феофіл.
  • 28 липня – Кирик, Іулітта, Володимир, Василь, Петро, ​​Іов.
  • 29 липня – Павло, Алевтина, Яків, Петро, ​​Федір, Матрона.
  • 30 липня – Марина, Іринарх, Максим, Віктор, Василь, Євген, Костянтин, Микола, Владислава, Мирон.
  • 31 липня – Еміліан, Иакинф, Іоанн, Памва, Діонісій.
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Фото: Pexels

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