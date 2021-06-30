У другому місяці літа багато власників прекрасних імен відзначать свій день ангела. Серед чоловіків свої іменини відсвяткують Павло, Артем, Костянтин, Іван, Василь, Сергій, Андрій, Григорій, Петро, Антон та інші.
Водночас серед дівчат день ангела у липні святкують Інна, Ольга, Олена, Ангеліна, Василіса та інші чарівні представниці прекрасної статі.
Деякі люди помилково вважають, що день ангела – те ж саме, що і день народження. Однак це не так – насамперед це пов’язано з поклонінням християнським святим.
У кожної людини днем ангела вважається дата, коли православні традиційно згадують мучеників з таким самим ім’ям. Водночас святий, якого стосується цей день, стає ангелом-хранителем для своїх тезок.
Найчастіше іменини відзначають декілька разів на рік, чого не можна сказати про день народження. Також раніше дітям підбирали ім’я залежно від того, якого мученика вшановують у цей день.
У липні обов’язково потрібно привітати своїх знайомих з днем ангела. Факти ICTV підготували список чоловічих та жіночих іменин у липні за церковним календарем.
Чоловічі та жіночі іменини у липні
- 1 липня – Леонтій, Василь, Віктор, Олександр, Сергій.
- 2 липня – Іоанн, Іван, Ян, Паїсія, Марія, Тимофій.
- 3 липня – Інна, Міна, Андрій, Никифор, Гліб, Єлисей, Римма.
- 4 липня – Юліана, Антоній, Анастасія, Василина, Георгій, Павло.
- 5 липня – Євсевій, Феодор, Григорій.
- 6 липня – Святослав, Анна, Артемій, Василиса, Богдан, Максим, Володимир.
- 7 липня – Іоанн, Антон, Іван, Микита, Яків.
- 8 липня – Єфросиній, Февронія, Никон, Петро, Давид.
- 9 липня – Давид, Георгій, Денис, Павло, Петро, Тихон.
- 10 липня – Самсон, Іоанн, Ян, Юлій, Честер, Клава, Марія, Анастасія, Анна, Мар’яна, Владислав.
- 11 липня – Кіра, Іоанн, Сергій, Герман.
- 12 липня – Петро, Павло, Григорій.
- 13 липня – Євген, Дмитро, Микола.
- 14 липня – Косма, Даміан, Ангеліна, Никодим.
- 15 липня – Фотій, Іувеналій.
- 16 липня – Костянтин, Олександр, Анатолій, Філіп, Антоній, Василь.
- 17 липня – Андрій, Микола, Олексій, Марія, Анастасія.
- 18 липня – Анафасій, Сергій, Єлисавета, Варвара.
- 19 липня – Сисой, Іуліанія, Феодора.
- 20 липня – Єфросинія, Євангеліє, Киріак, Форма, Акакія, Євдокія.
- 21 липня – Валерій, Павло.
- 22 липня – Панкратій, Гавриїл.
- 23 липня – Євменій, Парфеній, Антоній, Петро, Стефан.
- 24 липня – Євфимія, Ольга, Олена, Кіндей.
- 25 липня – Прокла, Іларія, Михайло, Феодор, Іоан, Вероніка.
- 26 липня – Гавриїл, Стефан, Степан, Микола, Михайло, Вікторія, Дар’я.
- 27 липня – Акила, Стефан, Іоанна, Никодим, Феофіл.
- 28 липня – Кирик, Іулітта, Володимир, Василь, Петро, Іов.
- 29 липня – Павло, Алевтина, Яків, Петро, Федір, Матрона.
- 30 липня – Марина, Іринарх, Максим, Віктор, Василь, Євген, Костянтин, Микола, Владислава, Мирон.
- 31 липня – Еміліан, Иакинф, Іоанн, Памва, Діонісій.