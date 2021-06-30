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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

У Києві відкрили 14 пляжів – де можна купатися (СПИСОК)

Пляжі Києва

У Києві до літнього сезону відкрили 14 пляжів. На них облаштували 26 рятувальних постів, на яких чергують близько 150 лайфгардів.

У кожного пляжу є свій статус, який позначається різними прапорами. Зелений колір прапора означає, що купатися можна без обмежень, жовтий – купатися не рекомендується, червоний – купання заборонено.

Пляжі Києва, які відкриті до відвідування:

  • Молодіжний;
  • Венеція;
  • Предмістна Слобідка;
  • Золотий;
  • Дитячий;
  • Райдуга;
  • Тельбін;
  • Центральний;
  • Веселка;
  • Вербний;
  • Пуща-Водиця;
  • Чорторий;
  • Троєщина;
  • Галерний.

Інформація про статус розміщена на кожному муніципальному пляжі Києва.

Станом на 30 червня купатися без обмежень у Києві можна на таких пляжах:

  • Венеція;
  • Молодіжний;
  • Дитячий;
  • Передмістна Слобідка;
  • Золотий;
  • Центральний;
  • Райдуга;
  • Чорторий;
  • Галерний.

Пляжі, на яких не рекомендовано купатися:

  • Веселка;
  • Тельбін;
  • Вербний;
  • Пуща-Водиця;
  • Троєщина.

Наприклад, площа пляжу Молодіжний – 7,35 га. Біля нього є кафе, вбиральні, прокат шезлонгів. На пляжі Венеція можна взяти на прокат байдарку або човен. У вихідні дні на нього в середньому приходить близько 15 тис. людей. Пляж Золотий підходить для більш спокійного відпочинку.

Пуща-Водиця двічі отримував міжнародну екологічну нагороду Блакитний прапор у 2017 і 2018 роках. На пляжі Чорторий є затишні кабінки для переодягання, урни та вбиральня, з переваг – безкоштовні лежаки.

Детальніше про пляжі Києва та де вони розташовані – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КМДА

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