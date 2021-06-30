У Києві до літнього сезону відкрили 14 пляжів. На них облаштували 26 рятувальних постів, на яких чергують близько 150 лайфгардів.
У кожного пляжу є свій статус, який позначається різними прапорами. Зелений колір прапора означає, що купатися можна без обмежень, жовтий – купатися не рекомендується, червоний – купання заборонено.
Пляжі Києва, які відкриті до відвідування:
- Молодіжний;
- Венеція;
- Предмістна Слобідка;
- Золотий;
- Дитячий;
- Райдуга;
- Тельбін;
- Центральний;
- Веселка;
- Вербний;
- Пуща-Водиця;
- Чорторий;
- Троєщина;
- Галерний.
Інформація про статус розміщена на кожному муніципальному пляжі Києва.
Станом на 30 червня купатися без обмежень у Києві можна на таких пляжах:
- Венеція;
- Молодіжний;
- Дитячий;
- Передмістна Слобідка;
- Золотий;
- Центральний;
- Райдуга;
- Чорторий;
- Галерний.
Пляжі, на яких не рекомендовано купатися:
- Веселка;
- Тельбін;
- Вербний;
- Пуща-Водиця;
- Троєщина.
Наприклад, площа пляжу Молодіжний – 7,35 га. Біля нього є кафе, вбиральні, прокат шезлонгів. На пляжі Венеція можна взяти на прокат байдарку або човен. У вихідні дні на нього в середньому приходить близько 15 тис. людей. Пляж Золотий підходить для більш спокійного відпочинку.
Пуща-Водиця двічі отримував міжнародну екологічну нагороду Блакитний прапор у 2017 і 2018 роках. На пляжі Чорторий є затишні кабінки для переодягання, урни та вбиральня, з переваг – безкоштовні лежаки.
Детальніше про пляжі Києва та де вони розташовані – читайте на Фактах ICTV.