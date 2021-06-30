Ваттове море: що це і чому Google присвятив йому свій дудл

У середу, 30 червня, Google присвятив свій дудл Ваттовому морю. Цього дня у 2009 році ЮНЕСКО визнала Ваттове море об’єктом всесвітньої спадщини, відзначивши його екологічне та геологічне значення та десятиліття зусиль, спрямованих на його збереження.

Ваттове море або ж Ваттенмеєр – це унікальне природне середовище – мілководна морська ділянка площею близько 10 тис. кв.м, розташована біля узбережжя Нідерландів, Данії та Німеччини. Під час відливу тут утворюються ватти – мілководні ділянки моря, які є особливістю цього місця.

Крім того, Ваттове море має унікальну флору та фауну, також це популярна ділянка для міграції птахів. Ваттенмеєр вважається одним з небагатьох середовищ дикої природи, що залишився незайманим людством.

– Для туристів життєво важливо поважати роль цього місця у підтримці глобального біорізноманіття. Поточні зусилля з охорони ґрунтуються на стратегічному партнерстві між ЮНЕСКО, екологічними неурядовими організаціями, Форумом Ваттового моря та урядами Данії, Німеччини та Нідерландів, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися цим природним явищем, – пишуть автори дудлу.

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