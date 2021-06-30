Компанія Microsoft витратила шість років на розробку нової Windows 11, але системні вимоги викликали невдоволення користувачів.

За словами експертів, для стабільної роботи Windows 11 необхідні потужні комп’ютери. Наприклад, для роботи Windows 10 потрібно щонайменше 1 ГБ оперативної пам’яті, а для Windows 11 – 4 ГБ.

Експерт з безпеки Кевін Бомонт, який пропрацював майже рік в Microsoft під час пандемії, розкритикував компанію за її вимоги до обладнання Windows 11. За його словами, компанії варто було знизити мінімальні вимоги до обладнання, а не виправдовувати вимоги поліпшеною безпекою.

– У розпал пандемії, коли організації страждають,через глобальну нестачу мікросхем, Microsoft намагається змусити людей купувати нове обладнання з міркувань безпеки, які викликають сумніви, – заявив Бомонт у Twitter.

Мінімальними параметрами для роботи ОС може похизуватися далеко не кожен комп’ютер, не кажучи вже про ноутбуки, в яких процесор поміняти практично нереально.

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Windows 8 і Windows 10 працювали навіть на найслабкіших комп’ютерах. У компанії зазначають, що збільшені вимоги до характеристик пристроїв для роботи Windows 11 пов’язані з поліпшеною безпекою.

Користувачі мережі також зазначають, що цей крок змусить багатьох оновити свої пристрої.

За даними експертів, реліз нової операційної системи від Microsoft відбудеться 20 жовтня, і на сьогодні Windows 11 перебуває на стадії фінального тестування, і на момент виходу системні вимоги можуть змінитися.

Нову операційну систему Windows 11 презентували 24 червня. Вона отримала значні зміни в інтерфейсі – нове меню Пуск і панель задач по центру. Крім того, повернулося вікно пошуку, з’явилося угруповання вікон і приріст продуктивності.

Джерело: The Verge