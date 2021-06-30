Початок липня відзначається різноманітністю свят та пам’ятних днів. Зокрема, 1 липя 2021 року святкують Міжнародний день курячих крилець, день анекдоту та день тартана.

Яке свято 1 липня

У четвер українці відзначатимуть День архітектури. У цей день організовують різні заходи, присвячені історії національної архітектури, її розвитку та гармонізації.

Свято заснували у 1995 році задля підтримки українських архітекторів та їхніх творчих ідей.

Також 1 липня випадає Всесвітній день боротьби проти бідності. Символ пам’ятного дня – білий браслет.

Цього дня прийнято вшановувати пам’ять жертв бідності, насильства і голоду.

Іменини 1 липня

День ангела у четвер святкують Василь, Олександр та Віктор.

Прикмети на 1 липня

якщо зранку на вулиці туман, то протягом дня буде ясна погода;

якщо вранці не буде роси – то вночі піде злива;

якщо вдень видно місяць, то протягом літа буде спекотно та сухо.

Що не можна робити 1 липня