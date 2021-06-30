Початок липня відзначається різноманітністю свят та пам’ятних днів. Зокрема, 1 липя 2021 року святкують Міжнародний день курячих крилець, день анекдоту та день тартана.
Яке свято 1 липня
У четвер українці відзначатимуть День архітектури. У цей день організовують різні заходи, присвячені історії національної архітектури, її розвитку та гармонізації.
Свято заснували у 1995 році задля підтримки українських архітекторів та їхніх творчих ідей.
Також 1 липня випадає Всесвітній день боротьби проти бідності. Символ пам’ятного дня – білий браслет.
Цього дня прийнято вшановувати пам’ять жертв бідності, насильства і голоду.
Іменини 1 липня
День ангела у четвер святкують Василь, Олександр та Віктор.
Прикмети на 1 липня
- якщо зранку на вулиці туман, то протягом дня буде ясна погода;
- якщо вранці не буде роси – то вночі піде злива;
- якщо вдень видно місяць, то протягом літа буде спекотно та сухо.
Що не можна робити 1 липня
- лаятись та сваритись;
- бажати зла людям;
- виходити з дому без потреби;
- займатись важкою фізичною роботою.