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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Яке свято 1 липня

Яке свято 1 липня

Початок липня відзначається різноманітністю свят та пам’ятних днів. Зокрема, 1 липя 2021 року святкують Міжнародний день курячих крилець, день анекдоту та день тартана.

Яке свято 1 липня

У четвер українці відзначатимуть День архітектури. У цей день організовують різні заходи, присвячені історії національної архітектури, її розвитку та гармонізації.

Свято заснували у 1995 році задля підтримки українських архітекторів та їхніх творчих ідей.

Також 1 липня випадає Всесвітній день боротьби проти бідності. Символ пам’ятного дня – білий браслет.

Цього дня прийнято вшановувати пам’ять жертв бідності, насильства і голоду.

Іменини 1 липня

День ангела у четвер святкують Василь, Олександр та Віктор.

Прикмети на 1 липня

  • якщо зранку на вулиці туман, то протягом дня буде ясна погода;
  • якщо вранці не буде роси – то вночі піде злива;
  • якщо вдень видно місяць, то протягом літа буде спекотно та сухо.

Що не можна робити 1 липня

  • лаятись та сваритись;
  • бажати зла людям;
  • виходити з дому без потреби;
  • займатись важкою фізичною роботою.
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Фото: Depositphotos

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