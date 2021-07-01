Щорічно, 2 червня, в Україні відзначають День працівника податкової служби. Професійне свято було встановлено указом президента Віктора Ющенка в листопаді 2005 року.

В указі святкування говориться, що податкова служба несе велике значення в забезпеченні реалізації податкової політики держави.

Сам День податкової служби України існував ще з 2000 року, але відзначався 30 жовтня.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем працівника податкової служби України в СМС.

***

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

***

Слідкувати за наповненням бюджету –

Завдання, прямо скажем, непросте.

Тому бажаємо вам успіхів і злету,

Пишалися щоб вами всі за це!

***

Хоч стресом служба ця й відома

Але шануємо ми тих,

Перед ким рахунки всі відкривають свідомо,

Адже прибуток держави – ваш успіх!

***

Податкова служба,

Поздоровлення прийми від України

При погонах, служиш вірно,

Наповнюючи бюджет країни.

З Вами зустріч тяжка традиційно,

Якщо доходи не чисті

Заплати і спи спокійно,

Кажуть податківці.

***

У день працівників служби податкової

Вам хочу побажати не сумувати,

Бути на службі прямими і суворими,

А поза службою – багато щастя і радості мати!

***

Всіх інспекторів ми вітаємо

І платників податків тільки чесних бажаємо!

Тож удачі вам в роботі і горіння,

Від людей поваги вам, а від долі – везіння!

Попри те, що у липні немає великих державних свят і додаткових вихідних, все ж не варто забувати про інші неофіційні святкові дати.