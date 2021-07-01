Щорічно, 2 червня, в Україні відзначають День працівника податкової служби. Професійне свято було встановлено указом президента Віктора Ющенка в листопаді 2005 року.
В указі святкування говориться, що податкова служба несе велике значення в забезпеченні реалізації податкової політики держави.
Сам День податкової служби України існував ще з 2000 року, але відзначався 30 жовтня.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем працівника податкової служби України в СМС.
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На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п’ятірку!
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Слідкувати за наповненням бюджету –
Завдання, прямо скажем, непросте.
Тому бажаємо вам успіхів і злету,
Пишалися щоб вами всі за це!
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Хоч стресом служба ця й відома
Але шануємо ми тих,
Перед ким рахунки всі відкривають свідомо,
Адже прибуток держави – ваш успіх!
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Податкова служба,
Поздоровлення прийми від України
При погонах, служиш вірно,
Наповнюючи бюджет країни.
З Вами зустріч тяжка традиційно,
Якщо доходи не чисті
Заплати і спи спокійно,
Кажуть податківці.
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У день працівників служби податкової
Вам хочу побажати не сумувати,
Бути на службі прямими і суворими,
А поза службою – багато щастя і радості мати!
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Всіх інспекторів ми вітаємо
І платників податків тільки чесних бажаємо!
Тож удачі вам в роботі і горіння,
Від людей поваги вам, а від долі – везіння!
Попри те, що у липні немає великих державних свят і додаткових вихідних, все ж не варто забувати про інші неофіційні святкові дати.