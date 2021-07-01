Щорічно День бухгалтера України святкують 16 липня. Така дата була обрана на честь ухвалення Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

У цей день прийнято вітати бухгалтерів державних і приватних підприємств країни.

Історію свята День бухгалтера України – читайте на Фактах ICTV.

Коли з’явилося свято День бухгалтера України

Це професійне свято щорічно відзначають з 2004 року. Тоді було ухвалене рішення виділити день у році для вшанування бухгалтерів. Його мета – привернути увагу громадськості до ролі співробітників цієї сфери у розвитку української економіки.

Дату для цього свята довго вибирати не довелося, адже 16 липня 1999 року Верховна Рада ухвалила документ, який регулює роботу бухгалтерів, – закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (№996-XIV).

Указ глави держави №662/2004 офіційно встановив дату професійного свята.

У липні 2021 немає державних свят і додаткових вихідних, проте багато професійних дат.

Наприклад, 3 липня – Міжнародний день кооперативів, 6 липня – Всесвітній день поцілунку, 20 липня – Міжнародний день шахів. Календар свят на липень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.