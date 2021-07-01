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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Помірна спека та дощі з грозами: погода на вихідні в Україні (КАРТА)

Погода ICTV

Дощі з грозами та помірна спека – така погода очікується в Україні у перші липневі вихідні.

В суботу, 3 липня, за прогнозами синоптиків, дощами поливатиме всю територію країни.

Найспекотніше буде у південних та східних регіонах – від +27 до +32.

У Центрі температура повітря очікується у діапазоні +26 +30.

На один-два градуси нижче – від +25 +29 – у північних областях.

Комфортні +22 +25 прогнозують на Заході України.

У Києві дощ і гроза, вночі +17 +19, вдень до +29 градусів.

Погода 3 липня 2021

У неділю, 4 липня, зона дощів зміститься на Схід, тому у західних областях буде переважно без опадів.

Максимальна денна температура +31 очікується у східних регіонах.

На решті території України – на Заході, Півночі, Півдні та у центральних областях – від +25 до +27.

У столиці в неділю дощі, вночі +16 +18, а вдень +25 +27.

Погода 4 липня 2021

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