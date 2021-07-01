Щороку 1 липня українці відзначають День архітектора. Це важливе свято для всіх працівників цієї творчої галузі.

Офіційно відзначати День архітектора в Україні почали у 1995 році, коли другий президент України Леонід Кучма ухвалив спеціальний указ.

Метою свята стала підтримка ініціативи архітекторів, містобудівників, а також їх творчих спілок.

Раніше цей день був приурочений до Всесвітнього дня архітектури, який припадав на перший понеділок липня. Проте у 1996 році свято перенесли на перший понеділок жовтня.

Сьогодні варто привітати всіх причетних до галузі архітектури. Найкращі привітання з Днем архітектора в СМС – дивіться далі у матеріалі.

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Вітаю з Днем архітектора! Бажаю цікавих задумок у діяльності, приголомшливих ідей у творчості, чудових миттєвостей у житті. Нехай ідеально поєднуються деталі і стилі, нехай витончено і чудово виглядає будь-яке твоє спорудження і будь-яка конструкція.

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З Днем архітектора!

Нехай проекти втілюються в реальність,

Нехай в них буде душа і креатив,

Робота нехай мажорну тональність

Тобі несе і радісний мотив!

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Вітаю зі Всесвітнім днем ​​архітектури! Бажаю постійного натхнення і цікавих творчих ідей, вдалих завершень планів і втілення бажань. Нехай міцним здоров’я буде, нехай життя веде по дорозі щастя і любові, нехай успіх ніколи не покидає.

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Сьогодні День архітектури, вітаємо,

Нових ідей і планів щиро бажаємо,

Нехай все задумане збудеться обов’язково,

В особистому житті нехай все буде чудово.

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З Днем архітектора вітаю! Бажаю натхнення, творчих успіхів, кар’єрного просування. Нехай робота приносить лише задоволення та хороший прибуток.

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