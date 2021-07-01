День архітектури Україна 2021: 5 найгарніших сучасних будинків країни

Архітектура України – це не лише тонни бетону і хрущовки. У країні є цікаві сучасні споруди: вони не лише практичні, але й тішать око.

У День архітектури України Факти ICTV підготували матеріал про дива сучасної архітектури країни.

Театр на Подолі у Києві

Будівля знаходиться в Києві за адресою Андріївський узвіз, 20. Рік побудови – 2015, архітектор – Олег Дроздов.

Лаконічна і сувора, але водночас відкрита і доступна будівля відображає головний девіз: театр на Подолі – театр для кожного. На думку розробників проекту, саме таким повинен бути сучасний театр – без меж і перешкод, доступний і зрозумілий пересічному українцеві.

Центр Митрополита Шептицького

Новий інформаційно-освітній центр знаходиться у Львові за адресою вулиця Стрийська, 29-a. Рік побудови – 2017, архітектори – Штефан Беніш і Майкл Іннераріті.

У сучасному приміщенні розміщені навчальні аудиторії, конференц-зали, бібліотека, книжковий магазин, виставкова зона і кафе. Сама будівля також передає дух сучасного освітнього простору, який має бути відкритим і доступним.

Регіональний центр послуг

Скляний гігант розміщений у Харкові за адресою проспект Тракторобудівників, 144. Рік відкриття – 2017, архітектор – Дмитро Фоменко.

Сучасний центр з’явився замість старої радянської будівлі. Це – єдиний простір для прозоро та зрозумілої взаємодії органів влади, громадян та бізнесу, йдеться на сайті центру.

Будівля також всім своїм виглядом натякає на прозорість та відкритість у сфері надання послуг громадянам і бізнесу.

Дитячий садок LeapKids

В Києві за адресою вулиця Михайла Драгомирова, 11-е, розташований сучасний освітній центр для дітей. Рік побудови – 2017, автор проекту – компанія City One Development.

Цей дитячий садок не лише виглядає, як казкова країна, а й є сучасним технологічним центром. Він повністю енергонезалежний, також у ньому працює сценарно-керована система ландшафтної і фасадної ілюмінації.

Житловий будинок

Диво архітектури знаходиться у Львові на вулиці Єфремова, 26. Рік побудови – 2018, провідний архітектор – Володимир Йосипчук.

Непримітний маєток XVIII століття перетворили у сучасний і привабливий будинок, у якому так і хочеться придбати житло.

Джерело: Бюро Дроздов і партнери, Центр Шептицького, Регіональний центр послуг, Дитячий садок LeapKids, avr-development.com