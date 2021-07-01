У Києві під ногами чимало таємниць. Мова про загадкові підземні об’єкти, побудовані поруч з метро ще за радянських часів.

Київський метрополітен, на станції Золоті ворота є гермозатвор . Коли він опускається – станція зачинена, мов величезна консервна банка.

Гермозатворами облаштовані станції глибокого залягання – Хрещатик, Золоті ворота, Університет, Вокзальна, Арсенальна. Більшість з них збудована за часів Холодної війни.

Вважалося, що вони можуть витримати навіть ядерний вибух. Тобто з закритими герметизованими затворами можна укривати людей, навіть в разі такої загрози, – заступник начальника КП Київський метрополітен.

Однак це – далеко не всі секрети, приховані під землею. Забудова як ніби вишка, а насправді – вентиляція. Під нею десятки метрів вниз, шахта і велике приміщення без входу для простих смертних. Первісною функцією об’єкту було обслуговування державного таємничого урядового зв’язку. Тобто, бункер зв’язку.

Також у роки Холодної війни планували збудувати секретний бункер біля найглибшої станції Арсенальної – на глибині 105 метрів.

За часів Брежнєва начебто були облаштовані бункери, в яких могли проживали чиновники разом із родинами. На кожного члена політбюро виділялося 180 квадратних метрів. В московському Метро-2 курсували не лише потяги, а й автотранспорт. Бункери залягали на глибині, достатній щоб витримати ядерний вибух.

Є й чутки про таємні підземні переходи між урядовими будинками – Верховною Радою, Кабінетом міністрів та Банковою, якими активно користувалися, зокрема, у часи Революції Гідності – тодішній президент Янукович і його команда.

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