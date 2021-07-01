Із 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування автомобілів у центрі Києва.

Відтепер вартість 1 години паркування у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год.

Вартість у ІІ зоні, тобто на прилеглих до центру територіях, коштуватиме 25 грн/год.

У спальних районах міста вартість паркування залишається без змін – 5 грн/год.

У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки Київ Цифровий, Приват 24, Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Проте в терміналі Easy Pay паркування можна оплатити готівкою.

Штраф за несплату паркування складає 20-кратний розмір від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Нагадаємо, що у березні 2021 року уряд заборонив облаштовувати парковки на тротуарах.

Майданчики для паркування обладнають паркоматами, інформаційними табличками, на яких буде вказано чинний тариф у визначеному місці, а також QR-код для зручного переходу до механізму оплати.