WhatsApp впровадив функцію одного перегляду

Система миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp впровадила розширену функцію – повідомлення, які самознищуються. Поки вона доступна тільки для користувачів Android.
Тепер можна відправити фотографію, відео чи GIF-анімацію так, щоб одержувач переглянув її один раз.
Після того, як співрозмовник перегляне повідомлення з медіа, воно зникне та отримає статус переглянутого.
Для того, щоб дізнатися, чи ввімкнена у вас ця функція, необхідно перевірити, чи є кнопка одноразового перегляду при спільному використанні медіа.
Якщо у співрозмовника немає функції одного перегляду, а у вас вона наявна, то він все одно подивиться повідомлення одноразово.
Варто зазначити, що одержувач може зберегти фото або відео, а також зробити скрін екрану.
Поки що функція одного перегляду доступна в бета-версії.
Джерело: WABetaInfo
Фото: WABetaInfo, Pixabay