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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

У WhatsApp з’явилися “одноразові” повідомлення

whatsapp

Система миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp впровадила розширену функцію – повідомлення, які самознищуються. Поки вона доступна тільки для користувачів Android.

Тепер можна відправити фотографію, відео чи GIF-анімацію так, щоб одержувач переглянув її один раз.

WhatsApp впровадив функцію одного перегляду

Після того, як співрозмовник перегляне повідомлення з медіа, воно зникне та отримає статус переглянутого.

Для того, щоб дізнатися, чи ввімкнена у вас ця функція, необхідно перевірити, чи є кнопка одноразового перегляду при спільному використанні медіа.

Якщо у співрозмовника немає функції одного перегляду, а у вас вона наявна, то він все одно подивиться повідомлення одноразово.

WhatsApp впровадив функцію одного перегляду

Варто зазначити, що одержувач може зберегти фото або відео, а також зробити скрін екрану.

Поки що функція одного перегляду доступна в бета-версії.

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Джерело:  WABetaInfo

Фото:  WABetaInfo, Pixabay

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