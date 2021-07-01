1 липня відзначають День архітектора – професійне свято всіх працівників цієї творчої галузі.

Воно виникло у 1995 році після того, як другий президент України Леонід Кучма підписав спеціальний указ. У цей день заведено проводити церемонію вручення Державної премії України в галузі архітектури.

Раніше свято було приурочене до Всесвітнього дня архітектури, який припадав на перший понеділок липня. Проте у 1996 році його перенесли на перший понеділок жовтня, який співпадає з Міжнародним днем житла.

Архітектурні пам’ятки світу – це те, заради чого варто подорожувати та розширювати кордони свого кругозору. У світі існує багато місць, які варто побачити на власні очі, та які приваблюють своєю красою.

З нагоди свята Факти ICTV підготували тест і пропонують вгадати архітектурну пам’ятку світу за фото.

Раніше Факти ICTV розповідали про дива сучасної архітектури України. У нашій країні є багато цікавих сучасних споруд, які приваблюють туристів зі всього світу.