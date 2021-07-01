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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Замінить TikTok і YouTube: Instagram анонсував глобальні зміни

Замінить TikTok і YouTube: Instagram анонсував глобальні зміни

Instagram перестане бути додатком для обміну квадратних фото. Упродовж півроку платформу чекають великі зміни, пов’язані з авторами, відео, покупками та повідомленнями.

Новий вектор розвитку додатку анонсував глава Instagram Адам Моссері.

– В Instagram ми завжди намагаємося створювати нові функції, які допоможуть вам отримати максимум задоволення. Наразі ми зосереджені на чотирьох ключових областях – автори, відео, покупки й обмін повідомленнями, – сказав Адам.

Моссері сказав, що перша зміна зачепить авторів, проте, що саме це буде, він не повідомив.

Адам наголосив, що відео наразі – це основа всіх платформ. Тому відеоролики в Instagram почнуть показувати в повноекранному режимі в стрічках користувачів. Соцмережа стане розважальною відеоплатформою, замінивши TikTok і YouTube.

– Третя зміна стосується покупок. Пандемія змістила або прискорила перехід комерції в онлайн за кілька років. Ми намагаємося підтримати цю тенденцію, – сказав глава Instagram.

Остання зміна Instagram торкнеться листування. Моссері наголосив, що за останні п’ять років спілкування між людьми перейшло в обмін повідомленнями. Однак розкривати будь-які подробиці оновлення платформи не став.

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Фото: Depositphotos

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