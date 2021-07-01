Instagram перестане бути додатком для обміну квадратних фото. Упродовж півроку платформу чекають великі зміни, пов’язані з авторами, відео, покупками та повідомленнями.

Новий вектор розвитку додатку анонсував глава Instagram Адам Моссері.

– В Instagram ми завжди намагаємося створювати нові функції, які допоможуть вам отримати максимум задоволення. Наразі ми зосереджені на чотирьох ключових областях – автори, відео, покупки й обмін повідомленнями, – сказав Адам.

Моссері сказав, що перша зміна зачепить авторів, проте, що саме це буде, він не повідомив.

Адам наголосив, що відео наразі – це основа всіх платформ. Тому відеоролики в Instagram почнуть показувати в повноекранному режимі в стрічках користувачів. Соцмережа стане розважальною відеоплатформою, замінивши TikTok і YouTube.

– Третя зміна стосується покупок. Пандемія змістила або прискорила перехід комерції в онлайн за кілька років. Ми намагаємося підтримати цю тенденцію, – сказав глава Instagram.

Остання зміна Instagram торкнеться листування. Моссері наголосив, що за останні п’ять років спілкування між людьми перейшло в обмін повідомленнями. Однак розкривати будь-які подробиці оновлення платформи не став.

Changes are coming to video on Instagram ???? At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri ???? (@mosseri) June 30, 2021