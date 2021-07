Завершення найбільшої виставки відеоігор E3 завжди знаменується невеличкою перервою в індустрії.

Липень 2021 року не стане винятком для гравців, тому не варто очікувати значної кількості новинок.

Та він може стати чудовим часом для того, щоб познайомитися з новими проектами або пройти відеоігри, які вже давно “лежать на полиці”.

Факти ICTV розповідають про топ-3 відеогри, дата виходу яких намічена на липень 2021 року.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Найбільше цей місяць потішить фанатів японських розробників. Невдовзі всі власники ігрової платформи Nintendo Switch зможуть зіграти у ремастер The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, яка була доступна лише на платформі Wii.

Звичайно, разом з цим прийшли і певні виклики для розробників, адже оригінальна гра багато в чому залежала від керування рухами, що було головною фішкою Wii.

Проте для фанатів оригіналу зробили можливість керувати рухами за допомогою контролерів Joy-Con. А для тих, хто тяжіє до більш класичної схеми контролю, розробники ввели альтернативний метод гри, де за більшість рухів (наприклад, помахи мечем) відповідатиме правий стік.

Крім того, покращиться і графіка гри. Варто очікувати, що у The Legend of Zelda: Skyward Sword HD будуть текстури вищої якості, а сама вона працюватиме у 60 кадрах на секунду.

Як і в інших частинах серії, гравці візьмуть під контроль Лінка, який відправиться у пригоду, аби врятувати Зельду.

Події відбуватимуться на літаючому острові Скайлофт, а також на різноманітних локаціях під хмарами.

В основі геймплею залишаться дослідження, загадки та проста бойова система, які вже давно полюбилися фанатам серії. Відеогра також сподобається всім, хто познайомився з серією лише у Legend of Zelda: Breath of the Wild, адже кажуть, що саме Skyward Sword послужив натхненням для неї.

Дата виходу: 16 липня

Платформи: Nintendo Switch

Neo: The World Ends with You

Досить недооцінена японська рольова гра The World Ends with You нарешті отримає сіквел – Neo: The World Ends with You.

Зав’язка сюжету сильно нагадуватиме події оригіналу. Головний герой на ім’я Ріндо та його найкращий друг стануть учасниками Гри Женців, у якій їм доведеться протягом тижня боротися за своє виживання.

Фактично кожен з учасників має боротися за те, щоб воскреснути. А ті, хто програє, залишаться мертвими назавжди.

І навіть ті гравці, які не знайомилися з оригінальним проектом, зможуть отримати насолоду від сюжету, адже він має лише мигцем згадувати про події, що відбувалися перед тим.

Як і раніше, події відеогри будуть розгортатися в популярному районі Токіо під назвою Шібуя. Проте на цьому подібності з першою частиною завершаться.

Найбільше нововведень буде саме у геймплеї. Крім того, що Neo: The World Ends with You повністю перекочувала у 3D, змінилася й сама структура битв.

Замість зосередження на одному персонажі, гравцям доведеться брати в бій усю команду. Для кожного з її членів можна буде обрати власний значок, який даватиме йому певну здібність. Однак всі здібності можна буде використовувати під час бою в будь-якій послідовності, а гра одразу передаватиме вам під контроль відповідного персонажа.

Загалом у відеогрі буде понад 300 значків, які наділятимуть персонажів різноманітними здібностями.

Neo: The World Ends with You має стати чудовим додатком до бібліотеки гравців, які переконалися у приємній незвичності японських рольових ігор.

Дата виходу: 27 липня

Платформи: PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК

The Great Ace Attorney Chronicles

Capcom продовжує переносити колишні ексклюзивні відеоігри Nintendo на інші платформи та оновлювати їх. У липні вийде колекція The Great Ace Attorney Chronicles, яка є спін-офом серії Phoenix Wright: Ace Attorney.

Колекція включатиме в себе першу та другу частину The Great Ace Attorney, які виходили лише для Nintendo 3DS у 2015 та 2017 роках відповідно.

“Ядро” відеогри залишиться без змін. Кожна частина розповідатиме свою велику історію, яка буде складатися з кількох судових справ.

Під контролем гравців опиниться Рюноске Наруходо – студент, який вчиться на адвоката. Події відбуватимуться наприкінці XIX століття, тому багатьох сучасних методів для розслідування у нього не буде.

Серія Ace Attorney – це один великий сюжетний пазл, який майже не передбачає переграваності. Та оскільки кожна частина проходиться близько 30 год, збірка стане просто гігантською пригодою.

Пригода ця буде розбита на купу маленьких пазлів, які доведеться розгадувати протягом двох фаз кожної справи – розслідування та суду.

Під час розслідування гравцям доведеться шукати докази, опитувати свідків, загалом готуватися до розгляду справи у суді.

А під час суду доведеться не лише підбирати докази, які доводитимуть вашу теорію про те, що сталося, але й оскаржувати заяви обвинувачення, брехливі свідчення та слова журі, члени якого можуть у будь-який момент перервати розгляд справи та спробувати швидко винести вердикт.

А для тих, хто хоче просто насолодитися заплутаним сюжетом, у відеогрі передбачили сюжетний режим, в якому гра сама обиратиме правильні відповіді на запитання та знаходитиме підказки, а гравці зможуть насолодитися історією, яка розгортатиметься перед їхніми очами.

Дата виходу: 27 липня

Платформи: PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК

Відео: Nintendo, PlayStation

Фото: Nintendo