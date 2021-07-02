Щороку 2 липня в Україні відзначають День працівника податкової служби.

Це свято виникло у 2005 році, коли третій президент України Віктор Ющенко ухвалив відповідний указ.

Таким чином він хотів відзначити роль працівників податкової служби у реалізації податкової політики держави.

Ні для кого не секрет, що працівники податкової служби кожного дня виконують важливу роботу, яка впливає на економіку нашої держави.

Тому сьогодні варто привітати всіх своїх друзів і знайомих, які працюють у цій галузі.

Факти ICTV підготували ексклюзивні листівки з Днем працівника податкової служби.

Раніше Факти ICTV писали, скільки відпочиватимуть українці в липні 2021. У другому місяці літа передбачено дев’ять офіційних неробочих днів.

У липні українці працюватимуть 22 дні. А відпочити всі традиційно зможуть по суботах та неділях.