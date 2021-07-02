Івана Купала традиційно святкують у ніч з 6 на 7 липня, тому важливою є погода в Україні у ці два дні.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують у вівторок, 6 липня, дощі та грози на всій території країни, температура не підніматиметься вище +30.

Найспекотніше буде у східних областях – від +26 до +29.

На градус-два нижче у південних, центральних та північних регіонах – температура коливатиметься в межах +25 +28.

На Заході України переважно +24 +27, на Закарпатті – до 28 градусів тепла.

У Києві погода буде дощовою, вночі +17 +19, вдень до 28 вище нуля.

Погода в Україні на Івана Купала, у середу, 7 липня, буде теж переважно з дощами та грозами. Проясниться лише у північних регіонах. Тут температура знизиться до +24.

На градус тепліше у південних областях, в Центрі та на Заході – максимум +22, а на Закарпатті +27.

Прохолодно у східних регіонах – температура знизиться до +16.

У столиці без опадів, вночі +15, вдень до +23.