Гороскоп на тиждень, з 5 до 11 липня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 5 до 11 липня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Головний виклик цього тижня – визначитися, чого саме ви хочете, до чого прагнете, а також, що бажаєте залишити у своєму житті. Під загрозою – особисті стосунки. Якісь пари можуть пройти через розставання. Загалом стан не буде комфортним. Ми будемо прагнути зберегти комфорт, до якого звикли, але це не завжди буде виходити.

Найбільш напружені дні тижня 7 і 8 липня. У цей період можливі розриви, надходження неправдивої інформації, тому будьте обережні із тими відомостями, які вам надходять.

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10 липня відбудеться перший молодик після сезону затемнень. Він включає нові енергії, теми в житті почнуть змінюватися. Хоча липень – непростий місяць. Для тих, у кого виникали складні моменти з 10 до 20 червня, то в липні вони й надалі будуть актуальними.

Гороскоп для Овнів

Ймовірно, протягом останнього тижня ви активно відстоювали свої позиції. Нині досі не час розслаблятися, але буде більше розуміння того, чого саме ви хочете. Зверніть увагу на своїх дітей, їхні потреби і бажання. Діти у цей період можуть бути вимогливими до вашої уваги, тому є сенс її приділити. Намагайтесь не входити у повноцінне протистояння, бо воно може забрати багато енергії та не призвести до потрібного результату.

Гороскоп для Тельців

Для Тельців тиждень може виявитися складним, оскільки загострюються взаємини, особливо в сім’ї, з батьками. Також не можна розраховувати на повне взаєморозуміння з людьми, бо вони можуть вибудовувати кордони. Крім того, ви теж можете бути відокремленими від усіх. Якщо ви цінуєте стосунки з певними людьми, намагайтесь зробити так, щоб це було цивілізоване вибудовування кордонів, а не вирощування фортеці. Зверніть увагу на грошові витрати – особливо з 5 до 8 липня, бо ви можете ухвалювати необачні рішення щодо придбань.

Гороскоп для Близнюків

Для Близнюків загалом це непоганий тиждень. Однак будьте обережні з інформацією, яку отримуєте, щонайменше до 8 липня, а краще протягом усього тижня. Не варто брати участь у плітках і в передачі інформації, бо це може обернутися проти вас. Основна напруженість тижня буде пов’язана з домовленостями, спілкуванням з родичами і сусідами, близькими за духом людьми, з учителями та учнями. Хтось із них може створити складну для вас ситуацію. Це буде не настільки тяжко, як минулого тижня, бо ви зможете м’якше вирішувати конфлікти.

Гороскоп для Раків

Для Раків найбільш складними будуть 7 і 8 липня, коли недоброзичливці можуть створювати якісь труднощі для вас, плести інтриги. Особливо варто бути обережними у спілкуванні, тому краще зменшити кількість контактів у ці дні, а провести їх з близькими і тими, кому ви довіряєте. Будьте обережні протягом тижня з грошима, можуть з’явиться витрати, на які ви не розраховували – бережіть свій бюджет. 10 липня очікується молодик, який включить нові теми, а для вас це може означати старт вашого ракового місяця, тому можна розраховувати на більш комфортну обстановку.

Гороскоп для Левів

У вас триває тема стосунків. Однак ті з вас, хто зіткнувся з конфліктами того тижня, на цьому вже зможуть прийти до розуміння, як все вирішити. Але не дивуйтеся, якщо рішенням буде розставання. Однак якщо ви хочете зберегти стосунки, то, можливо, варто на час дистанціюватися (тут потрібно на кожну ситуацію дивитися індивідуально). Постарайтеся не надто активно брати участь у світських розвагах, особливо 7-8 липня. У ці дні те, що ви чуєте, може не відповідати дійсності, і може зашкодити вашій репутації.

Гороскоп для Дів

Якщо ви стикалися з якимись складнощами на роботі під час ретроградного Меркурія, то зараз ці проблеми знову можуть спливти, але нарешті з’являться можливості їх вирішити. Однак потрібно розуміти, що все-таки якийсь ретроспективний аналіз допоможе краще прожити цей тиждень. Будьте обережнішими з тим, що ви їсте. У цей час краще зайнятися профілактикою хронічних захворювань, хорошими здоровими звичками. У цей період краще не витрачати ресурси свого тіла.

Гороскоп для Терезів

Ваш головний виклик цього тижня – взаємини з друзями, колегами, однодумцями, бо ви зараз схильні відстоювати свою позицію, а хтось може її не сприйняти. Хоча не варто обов’язково прагнути завжди йти на мирову, адже іноді потрібно дійсно відстояти свою думку. Також це не найвдаліший час, щоб починати якийсь навчальний курс, краще відкласти хоча б на тиждень. Але можна починати те, що ви запланували вже давно, а якість викладання на цьому курсі не викликає сумнівів.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваше завдання зараз – відстояти своє місце, статус. Складнощі можуть бути пов’язані з балансом між роботою та особистим життям. Зверніть увагу на своїх коханих і партнерів – з ними зараз можна домовитися. Але є ймовірність, що вони можуть опиратися вашим принципам, вам потрібно буде розподіляти ролі в парі, тримайте себе в руках, і тоді все вийде.

Гороскоп для Стрільців

Ваша опора перебуває вдома, як і минулого тижня, тобто важливо проводити час з родиною, з коханими. Добре б зайнятися інтелектуальними захопленнями. Але ось з поїздками поки краще почекати. Загалом цей тиждень буде кращим за попередній, але в поїздках можливі непередбачені витрати, а також вони можуть зриватися через зобов’язання, які ви раніше взяли на себе.

Гороскоп для Козерогів

Козерогам цього тижня важливо відстояти свою фінансову незалежність. Не варто брати гроші в борг, і не обтяжуйте себе додатковими зобов’язаннями. Зверніть увагу на своє здоров’я, особливо на кількість з’їденого та випитого. Будьте обережними з прийманням нових медикаментів. Люди, які працюють на вас, або ті, хто надають вам послуги, можуть підвести, потрібен додатковий контроль за тим, що вони роблять.

Гороскоп для Водоліїв

Минулого тижня ви займалися тим, що не хотіли робити. Цього тижня стає зрозуміліше, що саме ви хочете, на які компроміси ви готові заради партнерів – як коханих, так і ділових. Діти можуть займати ваш час, ви можете зловити їх на обмані або на неприємній ситуації. Тому приділіть їм більше часу. З роботою і доходами загалом все добре, якщо не доводиться з’ясовувати стосунки з бізнес-партнерами або колегами. Однак все можна виправити, а ваша позиція досить сильна.

Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня варто зайнятися аналізом свого внутрішнього світу, улюбленою справою. Не найкращий час для придбання нерухомості, ремонту і його планування, хоча в будинку може щось зламатися, і знадобиться ваша увага. Будьте обережні у спілкуванні з рідними, близькими і сусідами, бо можуть бути конфлікти на побутовому ґрунті.

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