Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Календар неофіційних свят на 2021 рік

Календар неофіційних свят на 2021 рік

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Теж саме стосується таких свят, як, до прикладу, Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.

Читайте: Місячний календар 2021 – чого не можна робити та в які дати

Січень

  • 19 січня – Всесвітні день снігу (третя неділя січня)
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 22 січня – День Соборності і Свободи України
  • 25 січня – День студента (Тетянин день)
  • 25 січня – Китайський Новий рік (припадає на перший новий місяць першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого)
  • 26 січня – Всесвітній день митниці
  • 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 26 січня – Міжнародний день без інтернету (остання неділя січня)
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
  • 29 січня – День пам’яті героїв Крут
  • 31 січня – Міжнародний день ювеліра

Лютий

  • 2 лютого – День бабака
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 13 лютого – Всесвітній день радіо
  • 14 лютого – День святого Валентина (День всіх закоханих)
  • 14 лютого – День комп’ютерника
  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, а також День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України

Березень

  • 1 березня – Всесвітній день компліменту
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 9 березня – Всесвітній день діджея
  • 15 березня – День захисту прав споживачів
  • 15 березня – Всесвітній день сну (третя п’ятниця березня)
  • 20 березня – Міжнародний день щастя
  • 21 березня – Всесвітній день поезії
  • 22 березня – День таксиста
  • 25 березня – День Служби безпеки України
  • 27 березня – Всесвітній день театру

Квітень

  • 1 квітня – День сміху (День дурня)
  • 4 квітня – Міжнародний день інтернету
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров’я
  • 12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики
  • 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України
  • 17 квітня – День працівників пожежної охорони України
  • 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні
  • 18 квітня – Міжнародний день цирку (третя субота квітня)
  • 22 квітня – Міжнародний день секретаря (середа останнього повного тижня квітня)
  • 23 квітня – Всеукраїнський день психолога
  • 25 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря (остання субота квітня)
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю
  • 30 квітня – День прикордонника

Травень

  • 10 травня – День матері (друга неділя травня)
  • 15 травня – Міжнародний день сімей
  • 16 травня – День науки в Україні (третя субота травня), День Європи в Україні (третя субота травня)
  • 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога
  • 21 травня – Всесвітній день вишиванки (третій четвер травня)
  • 23 травня – День морської піхоти України
  • 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
  • 30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України (остання субота травня)
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну

Червень

  • 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
  • 6 червня – День журналіста в Україні
  • 9 червня – Міжнародний день друзів
  • 14 червня – Міжнародний день блогера
  • 21 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)
  • 25 червня – День митної служби України
  • 27 червня – Міжнародний день рибальства
  • 28 червня – День молоді України (остання неділя червня)

Липень

  • 1 липня – День архітектури України
  • 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста
  • 4 липня – День Національної поліції України
  • 6 липня – Всесвітній день поцілунку
  • 12 липня – День рибалки (друга неділя липня)
  • 11 липня – Всесвітній день шоколаду
  • 16 липня – День бухгалтера України
  • 26 липня – День системного адміністратора

Серпень

  • 1 серпня – День інкасатора
  • 2 серпня – День Повітряних сил ЗСУ (перша неділя серпня)
  • 9 серпня – День будівельника (друга неділя серпня)
  • 19 серпня – Всесвітній день фотографії
  • 23 серпня – День Державного прапора України
  • 29 серпня – День авіації України (остання субота серпня)
  • 30 серпня – День шахтаря (остання неділя серпня)

Вересень

  • 1 вересня – День знань
  • 9 вересня – Міжнародний день краси
  • 12 вересня – День українського кіно (друга субота вересня), День фізкультури і спорту
  • 13 вересня – День танкіста в Україні (друга неділя вересня)
  • 13 вересня – День програміста
  • 17 вересня – День рятувальника України
  • 21 вересня – Міжнародний день миру
  • 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
  • 26 вересня – Всесвітній день контрацепції
  • 27 вересня – Всесвітній день туризму
  • 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Жовтень

  • 1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку
  • 2 жовтня – Всесвітній день посмішки (перша п’ятниця жовтня)
  • 4 жовтня – Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня – Міжнародний день лікаря (перший понеділок жовтня)
  • 8 жовтня – День юриста України
  • 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні
  • 16 жовтня – День Шефа
  • 18 жовтня – День працівників харчової промисловості (третя неділя жовтня)
  • 25 жовтня – День автомобіліста (остання неділя жовтня)
  • 31 жовтня – Хеловін

Листопад

  • 1 листопада – Міжнародний день вегана
  • 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України
  • 9 листопада – День української писемності та мови
  • 11 листопада – Всесвітній день шопінгу
  • 13 листопада – Міжнародний день незрячих
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів
  • 19 листопада – Міжнародний день чоловіків
  • 21 листопада – День Гідності та Свободи
  • 21 листопада – Всесвітній день телебачення
  • 21 листопада – День десантно-штурмових військ ЗСУ
  • 27 листопада – Чорна п’ятниця (остання п’ятниця листопада)
  • 30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин

Грудень

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
  • 4 грудня – День обіймів
  • 5 грудня – День працівників статистики
  • 6 грудня – День Збройних Сил України
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні
  • 8 грудня – День благодійності
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  • 15 грудня – Міжнародний день чаю
  • 22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України
  • 24 грудня – День працівників архівних установ України
  • 28 грудня – Міжнародний день кіно

Державні свята у 2021 році

Календар свят на 2021 рік в Україні буде насиченим. Розпочнеться рік з кількох додаткових вихідних на новорічні свята. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочивати – 115.

У календарі на 2021 рік буде понад десяток офіційних святкових днів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка