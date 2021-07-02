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Факти / Lifestyle
Микола Олефіренко |

На Аtlas Weekend будуть вакцинувати від Covid-19: як отримати щеплення

Atlas Weekend

Під час фестивалю Atlas Weekend 2021 кожен охочий зможе безплатно вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Центри вакцинації для всіх охочих будуть працювати з 10:00 до 16:00 протягом усього заходу в 9-му павільйоні на території ВДНГ. Необхідно мати при собі паспорт або надати його через додаток Дія, а також попередньо зареєструватися через helsi.me. Для вакцинації квиток на сам фестиваль не потрібен.

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Нагадаємо, що Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів Східної Європи, який вперше відбувся у 2015 році. Традиційно, на багатоденному заході збираються міжнародні зірки світового рівня, але через обмеження, пов’язані з пандемією, організатори вирішили сфокусуватися на запрошенні українських і СНД-артистів.

У 2021 році фестиваль відбудеться на території ВДНГ у період із 5 по 11 липня, і захід проводитимуть із дотриманням всіх карантинних вимог.

Хедлайнери Atlas Weekend

До початку музичного фестивалю залишилося зовсім трохи, організатори вже назвали імена семи хедлайнерів, і це не тільки українські музиканти.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2021 року стануть: Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, Dj Snake і Тіна Кароль.

Фото: Atlas Weekend

Джерело: МОЗ

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