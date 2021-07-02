Під час фестивалю Atlas Weekend 2021 кожен охочий зможе безплатно вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Центри вакцинації для всіх охочих будуть працювати з 10:00 до 16:00 протягом усього заходу в 9-му павільйоні на території ВДНГ. Необхідно мати при собі паспорт або надати його через додаток Дія, а також попередньо зареєструватися через helsi.me. Для вакцинації квиток на сам фестиваль не потрібен.

Нагадаємо, що Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів Східної Європи, який вперше відбувся у 2015 році. Традиційно, на багатоденному заході збираються міжнародні зірки світового рівня, але через обмеження, пов’язані з пандемією, організатори вирішили сфокусуватися на запрошенні українських і СНД-артистів.

У 2021 році фестиваль відбудеться на території ВДНГ у період із 5 по 11 липня, і захід проводитимуть із дотриманням всіх карантинних вимог.

Хедлайнери Atlas Weekend

До початку музичного фестивалю залишилося зовсім трохи, організатори вже назвали імена семи хедлайнерів, і це не тільки українські музиканти.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2021 року стануть: Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, Dj Snake і Тіна Кароль.

Фото: Atlas Weekend