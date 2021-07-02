Що подарувати на День рибалки – список ідей

Щорічно День рибалки в Україні відзначають у другу неділю липня. У 2021 році свято випадає на 11 число.

Цю дату відзначають не тільки професіонали рибних господарств, а й любителі, для яких риболовля хобі чи спосіб життя.

В оточенні кожного є люди, які вважають за краще проводити вільний час за ловом риби. Варіантів презентів рибалці – безліч. Це може бути як набір снастей, так і розкладний стілець або намет.

Що подарувати на День рибалки – читайте на Фактах ICTV.

Набір снастей. Безсумнівно, він є у кожного рибалки, але ж вибір снастей настільки різноманітний, що обов’язково знайдеться щось нове.

Це можуть бути приманки для щуки, набір для літньої або зимової риболовлі, оснащення для поплавкового лову тощо. До того ж, такі набори продають у коробках або валізах, що має подарунковий вигляд.

Багато чоловіків вважають за краще рибалити рано-вранці або вночі. Тому кожному рибалці потрібен ліхтарик. Він може бути налобним, ручним або одягатися на пояс.

На День рибалки можна подарувати термос або термокружку. Ці предмети є особливо актуальними в холодну пору року.

У термос із собою завжди можна взяти каву або чай, а термокружка допоможе утримати тепло рідини. Також хорошим презентом стане термосумка.

Для тих, хто вважає за краще рибалити взимку, чудовим подарунком стане якісна термобілизна. Мерзнути ніхто не любить, а рибалити в теплі – вдвічі приємніше.

Презентувати любителю риболовлі можна і флягу з набором металевих стопок. Для оригінальності подарунка, на флягу можна нанести іменне гравірування.

Що ще можна подарувати на День рибалки: