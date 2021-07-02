Дощі з грозами та помірна спека – така погода очікується в Україні у перші липневі вихідні.
В суботу, 3 липня, за прогнозами синоптиків, дощами поливатиме всю територію країни.
Найспекотніше буде у південних та східних регіонах – від +27 до +32.
У Центрі температура повітря очікується у діапазоні +26 +30.
На один-два градуси нижче – від +25 +29 – у північних областях.
Комфортні +22 +25 прогнозують на Заході України.
У Києві дощ і гроза, вночі +17 +19, вдень до +29 градусів.
У неділю, 4 липня, зона дощів зміститься на Схід, тому у західних областях буде переважно без опадів.
Максимальна денна температура +31 очікується у східних регіонах.
На решті території України – на Заході, Півночі, Півдні та у центральних областях – від +25 до +27.
У столиці в неділю дощі, вночі +16 +18, а вдень +25 +27.