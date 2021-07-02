День Військово-морських сил Збройних Сил України традиційно відзначають у першу неділю липня. У 2021 року свято припадає на 4 липня.

День Військово-морських сил в Україні почали відзначати нещодавно – в 2015 році. Це свято засноване п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Починаючи з часів Русі, флот відігравав важливу роль в установленні української незалежності, тому на Військово-морські сили України покладені серйозні завдання. Вони призначені для нейтралізації, локалізації та стримування можливого збройного конфлікту.

При необхідності вони дають відсіч збройній агресії з моря. Ведуть боротьбу проти піратства та тероризму. Стежать за тим, щоб морським шляхом ніхто не зміг провезти зброю або заборонені наркотичні речовини тощо.

Хто входить до складу військово-морських сил:

центр морських операцій;

центр навігації, гідрографії та гідрометеорології;

надводні сили;

морська авіація;

морська піхота;

берегова артилерія;

спеціальні війська;

військово-навчальних закладів та інші.

У кожного судна є свій прапор, гюйс або вимпел бойових кораблів.

Кожен, хто має стосунок до Військово-морських сил України має своє звання. Адмірали та офіцери – адмірал, віце-адмірал, контр-адмірал, капітан першого рангу, капітан другого рангу, капітан третього рангу, капітан-лейтенант, старший лейтенант, лейтенант і молодший лейтенант.

Також є старшини і матроси, які в свою чергу також діляться на звання. У кожного є свої знаки відмінності на погонах і головному уборі.

Якщо у вашому оточенні є той, хто причетний до Військово-морських сил України, не забудьте привітати. Адже вони роблять чималий внесок у розвиток нашої країни.

Фото: ВМС ЗСУ