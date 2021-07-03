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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Чим замінити поліетиленові пакети – альтернатива

Чим замінити поліетиленові пакети – альтернатива

На початку літа, 1 червня, Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України.

Чим можна замінити поліетиленові пакети – читайте на Фактах ICTV.

Прекрасною альтернативою поліетиленовим сміттєвим торбинкам можуть стати біо-пакети, які порівняно швидко розкладаються — три роки.

Чим замінити поліетиленові пакети

Чудовим рішенням буде організувати вдома роздільний збір сміття та встановити компостер або діспоузер для харчових відходів. Тоді ви зможете робити сміттєві пакети зі старої газети або будь-якого іншого непотрібного паперу.

Також можна сортувати відходи в різні відра та виносити сміття в бак разом з ними. А ще можна обійтися зовсім без пакетів. Після – просто обполоснути відро водою.

Чим замінити поліетиленові пакети

При поході в магазин поліетиленовий пакет найкраще замінити еко-сумкою (авоською). По-перше – це зручно та менше ризиків того, що вона порветься, по-друге — вона багаторазова та довго вам прослужить.

Чим замінити поліетиленові пакети

Фасувальні пакети в супермаркеті також можна замінити на еко-мішечки, проте потрібно не забувати постійно брати їх з собою.

Чим замінити поліетиленові пакети

Також наразі стають популярними крафт-пакети, зроблені з екологічно чистого матеріалу. Період їх розкладання – до одного року.

Чим замінити поліетиленові пакети

Тканинні мішечки або звичайні скляні банки відмінно підійдуть для зберігання сипучих продуктів, до всього іншого, вони набагато практичніші за  пластикові.

Чим замінити поліетиленові пакети

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Фото: Depositphotos, Pexels

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