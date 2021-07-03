Свято Петра і Павла відзначають 12 липня 2021 року. Воно присвячене учням Христа. Апостоли Петро і Павло були язичниками, яких до хрещення звали Савл і Симон. Після смерті та воскресіння Ісуса вони почали проповідувати і поширювати християнство серед людей. Саме через це вони прийняли мученицьку смерть від язичників.

Петра і Павла – велике релігійне свято, в цей день існує багато заборон.

Що не можна робити на Петра і Павла

Заборонено шити, вишивати і в’язати.

Не можна займатися фізичною роботою.

Під забороною сварки і конфлікти.

Не можна прати, прасувати і прибирати в будинку.

Не варто відпочивати біля води.

Земля повинна відпочивати разом з нами, тому відмовтеся від роботи на городі і в полі.

Не можна пити алкоголь.

Заборонено вінчатися парам.

Також у цей день заведено просити вибачення за старі образи.

Крім того, 12 липня день ангела відзначають Петро, ​​Павло і Михайло.

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