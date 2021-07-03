В Україні 4 липня відзначають День поліції, який був заснований у 2018 році указом президента України.
Реформа правоохоронної системи України стартувала у 2014 році, а уже 2 липня 2015-го парламент ухвалив закон Про Національну поліцію України.
4 липня – яке сьогодні свято
4 липня на Софійській площі у Києві присягу на вірність українському народу склали перші співробітники нової поліції.
В Україні також відзначають День судового експерта, який був заснований у 2009 році.
Прикмети на 4 липня
- Почуєте грім, то готуйтеся до затяжної негоди.
- Помітите багато роса вранці, то до багатого врожаю.
- Якщо сьогодні буде спекотно, то зима буде морозна, а якщо литиме дощ – сніжна.
Що не можна робити 4 липня
- Сьогодні заборонено обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
- Уникайте домашньої роботи.
Іменини 4 липня
Іменини святкують Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.