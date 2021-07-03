В Україні 4 липня відзначають День поліції, який був заснований у 2018 році указом президента України.

Реформа правоохоронної системи України стартувала у 2014 році, а уже 2 липня 2015-го парламент ухвалив закон Про Національну поліцію України.

4 липня – яке сьогодні свято

4 липня на Софійській площі у Києві присягу на вірність українському народу склали перші співробітники нової поліції.

В Україні також відзначають День судового експерта, який був заснований у 2009 році.

Прикмети на 4 липня

Почуєте грім, то готуйтеся до затяжної негоди.

Помітите багато роса вранці, то до багатого врожаю.

Якщо сьогодні буде спекотно, то зима буде морозна, а якщо литиме дощ – сніжна.

Що не можна робити 4 липня

Сьогодні заборонено обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Уникайте домашньої роботи.

Іменини 4 липня

Іменини святкують Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.