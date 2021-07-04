27 травня Максим святкує свій день ангела. Цей чоловік – один з найкращих, які могли зустрітися на вашому шляху.
Сміливий, чарівний, харизматичний, доброзичливий, привабливий, а також імпозантний – саме так можна охарактеризувати цього чоловіка.
Саме чоловік з іменем Максим завжди перебуває в центрі уваги у дівчат – і не дивно, адже таку прекрасну людину ще потрібно пошукати.
Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ангела Максима у СМС, віршах та листівках. Привітайте своїх чоловіків з важливим святом.
СМС привітання з Днем ангела Максима
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Вбереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Більше радісних хвилин.
Хай щире щастя та удача
Тебе супроводжують всюди.
Ікра, машини, яхта, дача
Все це неодмінно буде.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
Днів ангела в році є дуже багато,
Та ось день Максима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Та більше радісних хвилин.
***
З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
Привітання з Днем ангела Максима у листівках
Календар свят на червень
Згідно з календарем свят на червень 2021 року, українці відзначатимуть багато неофіційних свят. Зокрема свої святкові дати відзначать представники різних професій – журналісти, блогери, медичні працівники, митники та інші.
Однак будуть також дати, присвячені друзям, молоді та дітям. Наприклад, Міжнародний день дітей (1 червня), Міжнародний день друзів (9 червня), а також День молоді України (27 червня).