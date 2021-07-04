День Національної поліції в Україні відзначають 4 липня. У 2021 році дата випала на вихідний день – неділю.

Це свято з’явилося в календарі офіційних державних і професійних свят України в 2015 році.

Якщо у вас в оточенні є співробітники правоохоронних органів, не забудьте їх привітати та подякувати за нелегку працю. Факти ICTV підготували привітання в листівках із Днем Національної поліції.

До 2017 року День Національної поліції в Україні відзначали 4 серпня, оскільки саме в цей день п’ятий президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.

Пізніше в указ було внесено зміни та свято перенесли на 4 липня. Саме цього числа в Києві на Софійській площі склали присягу вірності перші патрульні поліцейські. Оскільки в 2014 році експерти вирішили провести реформу в силовому блоці.

До 2015 року в Україні існував правоохоронний орган міліція, який перетворили в поліцію.

Співробітники поліції грають важливу роль для України та її громадян. Вони стоять на захисті порядку, життя, здоров’я та прав людей, що проживають у нашій країні. Безумовно, список їхніх повноважень набагато більший. Щодня ми спостерігаємо, як поліція бореться зі злочинністю, підтримує громадський порядок і безпеку.