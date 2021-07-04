У 2021 році День військово-морських сил України відзначають 4 липня.
Свято стало офіційним у червні 2015 року після того, як п’ятий президент України Петро Порошенко ухвалив спеціальний указ.
До складу Військово-морських сил входять:
- надводні сили;
- підводні сили;
- морська авіація;
- берегові ракетні війська;
- морська піхота;
- частини і підрозділи спеціальних військ.
Військовослужбовці ВМС захищають суверенітет і державні інтереси України на морі.
Крім цього, вони взаємодіють з іншими видами Збройних сил України, а також підтримують Сухопутні війська на приморському напрямку.
Сьогодні варто привітати всіх причетних до Дня військово-морських сил України. З цієї нагоди Факти ICTV підготували ексклюзивні листівки.
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Привітання з Днем ВМС України в СМС і картинках
СМС-привітання з Днем військово-морських сил України