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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Привітання з Днем військово-морських сил України в листівках

Привітання з Днем військово-морських сил України в листівках

У 2021 році День військово-морських сил України відзначають 4 липня.

Свято стало офіційним у червні 2015 року після того, як п’ятий президент України Петро Порошенко ухвалив спеціальний указ.

До складу Військово-морських сил входять:

  • надводні сили;
  • підводні сили;
  • морська авіація;
  • берегові ракетні війська;
  • морська піхота;
  • частини і підрозділи спеціальних військ.

Військовослужбовці ВМС захищають суверенітет і державні інтереси України на морі.

Крім цього, вони взаємодіють з іншими видами Збройних сил України, а також підтримують Сухопутні війська на приморському напрямку.

Сьогодні варто привітати всіх причетних до Дня військово-морських сил України. З цієї нагоди Факти ICTV підготували ексклюзивні листівки.

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