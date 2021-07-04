Щороку День Військово-морських сил Збройних сил відзначається у першу неділю липня. У 2021 році цей день припав на 4 липня.

День Військово-морських сил Збройних сил та День працівників морського та річкового флоту встановлені згідно з указами президента від 12 червня 2015 року.

Однак дата свята змінювалася кілька разів. У 1997 році день ВМС відзначили вперше в Севастополі 1 серпня.

З 2006 року, згідно з указом президента, день ВМС відзначався щорічно в першу неділю липня.

З 2012 року свято відзначали в останню неділю липня.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Факти ICTV підготували привітання з Днем Військово-морських Сил України.

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Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 7-м липня, синку милий!