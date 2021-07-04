Щороку День Військово-морських сил Збройних сил відзначається у першу неділю липня. У 2021 році цей день припав на 4 липня.
День Військово-морських сил Збройних сил та День працівників морського та річкового флоту встановлені згідно з указами президента від 12 червня 2015 року.
Однак дата свята змінювалася кілька разів. У 1997 році день ВМС відзначили вперше в Севастополі 1 серпня.
З 2006 року, згідно з указом президента, день ВМС відзначався щорічно в першу неділю липня.
З 2012 року свято відзначали в останню неділю липня.
Факти ICTV підготували привітання з Днем Військово-морських Сил України.
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Любі хлопці, вас вітаємо,
Звісно, щастя побажаємо,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 7-м липня, синку милий!